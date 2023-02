Hamilton, Russell et Alonso en test à Jerez

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton et Fernando Alonso, tous deux champions du monde de F1, seront en piste dans les deux prochains jours à Jerez. En effet, Mercedes et Aston Martin y ont envoyé leurs pilotes pour des essais.

Cet exercice est réalisé pour le compte du fabricant de pneus Pirelli, qui cherche à améliorer et à finaliser ses composés pour la saison 2023.

Hamilton et Alonso seront accompagnés de leurs coéquipiers George Russell et Lance Stroll pour effectuer plus de 100 tours chacun sur le circuit espagnol.

Les essais en piste, qui devraient se faire avec les voitures de l'an dernier, seront précieux pour les équipes et les pilotes, ainsi que pour le fabricant de pneus. En effet, Alonso cherche à continuer à s'acclimater à sa nouvelle équipe et les deux Mercedes cherchent à se mettre au diapason pour se battre plus souvent aux avant-postes la saison prochaine.

Des souvenirs pour Alonso

Il s'agit d'un test à huis clos et il n'y aura pas de chronométrage officiel, seulement ce qui sera partagé entre Pirelli et les écuries.

Le voyage en Andalousie devrait évoquer quelques souvenirs au champion du monde 2005 et 2006, qui y a fait ses premiers tours de roue en Formule 1 pour Minardi à la fin du siècle dernier.

Ce test de décembre 99 a été la première apparition de Fernando Alonso en F1. Qui aurait pu alors savoir qu'il serait encore dans une F1 en 2023, à 41 ans ?