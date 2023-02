Non, Verstappen n'a pas de simulateur dans son jet privé

Thibaud Comparot

Mardi 7 Février 2023 09:01

Max Verstappen a démenti les propos de Helmut Marko, selon lesquels il aurait installé un simulateur dans son jet privé.

Il y a deux semaines, après une désillusion pour Max Verstappen lors des 24 Heures du Mans Virtuelles, Helmut Marko affirmait que le double Champion du monde de Formule 1 n'avait pas perdu sa passion pour le simracing. "Il a même fait transformer son jet privé pour pouvoir voler avec un simulateur à l'avenir", avait déclaré l'Autrichien, conseiller sportif de Red Bull. "C'est tout aussi bien, car Max a besoin de cette distraction. En tout cas, cela ne lui a fait aucun mal si l'on se réfère à ses deux championnats du monde."

Un simulateur dans un avion, voilà un sacré investissement ! Mais c'était peut-être un peu trop impressionnant pour être vrai, puisque l'intéressé a démenti l'information. "Je crois que c'est Helmut qui a dit ça, mais je pense qu'il a mal compris, parce que je lui en avais parlé l'année dernière", a fait savoir Verstappen, relayé par Motorsport.com.

"Je fais construire un nouveau motorhome pour voyager à travers l'Europe pour les courses de F1 et j'ai dit que j'en installerai un dedans parce que je pourrai simplement continuer à piloter quand je serai de retour le soir. Parce que j'aime ça, c'est mon hobby en quelque sorte, et ça permet également de rester affûté. Je crois donc qu'il a mal compris, et il a dit 'avion' ! Je ne vais pas en installer un dans mon avion. Je pense que ce serait un peu absurde."

Max Verstappen tentera cette saison de remporter un troisième titre mondial consécutif avec Red Bull Racing en Formule 1, à l'âge de 25 ans seulement.