Albon "préoccupé" par la nouvelle interdiction de la FIA

Alex Albon a reconnu le niveau d'inquiétude partagé par tous les pilotes de F1 en ce qui concerne la répression de la FIA sur les déclarations politiques en marge des Grand Prix.

La FIA a apporté des modifications au Code Sportif International au cours des mois d'hiver, interdisant aux pilotes de faire des déclarations politiques lors d'un week-end de course, à moins d'avoir reçu une autorisation écrite préalable de l'organe directeur.

Ce changement intervient en dépit des nombreuses louanges adressées à Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, qui ont utilisé leurs notoriétés pour faire passer des messages sociétaux et environnementaux ces dernières années.

Interrogé sur le niveau d'inquiétude des pilotes suite à ce changement, Albon a déclaré : "Je n'ai pas trop parlé de la situation à ceux de la grille. Je sais que nous sommes tous inquiets."

"Je sais qu'entre la Formule 1 et la FIA, on essaie de mettre tout en commun dans une même forme de communication et il y a, en ce moment, un peu de confusion."

"Je ne veux pas en dire trop, mais bien sûr, compte tenu de qui nous sommes et de l'engagement que nous avons envers nos fans et les gens qui aiment la Formule 1, beaucoup de gens viennent nous voir et nous considèrent comme des porte-parole pour les problèmes du monde entier."

"Je pense qu'il est de la responsabilité des pilotes de sensibiliser les gens à ces situations."

"Il est difficile pour les pilotes de comprendre ce qu'ils [la FIA] essaient de dire, mais nous verrons bien."

Les pilotes de F1 demandent des clarifications à la FIA

La formulation des changements laisse une large interprétation de ce qui pourrait constituer une déclaration politique.

Pressé de savoir si la FIA avait été prompte à donner des conseils supplémentaires, Albon a répondu : "Pas encore."

"C'est l'une des choses que j'ai retenues, à savoir la clarté de la situation, car le sujet semble assez vaste et, comme nous le savons, la politique et les prises de position sont des domaines très sensibles."

"Donc, nous avons besoin de clarté de la part de la FIA sur ce qu'ils essaient de nous dire."

"D'un point de vue personnel, c'est un peu confus. Nous étions très favorables à 'WeRaceAsOne' et à toutes ces situations et maintenant il semble que la FIA essaie de s'en éloigner."

"Il est clair que nous devons dialoguer ouvertement sur ce qu'ils essaient de faire, mais nous devons être en mesure de parler librement."

"Je suis sûr que nous allons gagner en clarté sur ce qu'ils essaient de dire dans les règlements", a conclu le pilote Williams.