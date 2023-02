Tremblement de terre en Turquie: le PDG de la F1 se dit "choqué" par la tragédie

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, s'est dit "choqué" par le tragique tremblement de terre qui a frappé la Turquie.

Une opération de sauvetage est en cours dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la région de Gaziantep tôt ce lundi [6 février] matin.

Leclerc s'amuse à Abu Dhabi au volant d'une F2002Lire plus

Plus de 1000 personnes ont été tuées par le tremblement de terre, et d'autres répliques viennent s'ajouter pour aggraver la situation.

Une nouvelle secousse de magnitude 7,5 a frappé plus tard dans la matinée, faisant au moins 5300 blessés selon les estimations.

La Turquie est intervenue pour aider la Formule 1 à respecter son calendrier pendant la pandémie de Covid-19. En 2020, Lewis Hamilton a pu décrocher son septième titre mondial sur la piste turque.

Sargeant et la pression d'être un pilote américain en F1Lire plus

Dans une déclaration de Domenicali, on peut lire : "La Turquie occupe une place très spéciale dans le cœur de la F1 avec tant de personnes incroyables."

"La tragédie qui s'est déroulée là-bas nous a tous choqués et nous prions pour les victimes et le peuple turc."

Stefano Domenicali



Turkey has a very special place in the heart of F1 with so many incredible people. The tragedy that has taken place there has shocked us all and we pray for the victims and the people of Turkey.