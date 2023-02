Leclerc s'amuse à Abu Dhabi au volant d'une F2002

Charles Leclerc a fait son retour sur les circuits à Abu Dhabi pour une séance de pilotage très spéciale à bord d'une Ferrari de légende.

Sur la piste de Yas Marina, le Monégasque a pris place à bord de la Ferrari F2002 championne du monde, pilotée par Michael Schumacher et Rubens Barrichello.

Le V10 de cette Ferrari a offert à Michael Schumacher son cinquième titre de champion du monde au terme d'une saison couronnée de succès. Utilisée par la Scuderia Ferrari entre le Grand Prix du Brésil 2022 et le Grand Prix de Saint-Marin 2003, la F2002 aura marqué l'histoire de Ferrari. En effet, ce modèle aura participé à 19 Grand Prix et aura franchi la ligne d'arrivée en premier à 15 reprises. La F2002 aura également décroché la pole position à 11 reprises.

Ce lundi, Charles Leclerc a été rejoint sur le circuit par l'ancien directeur de l'équipe Ferrari et président de la FIA, Jean Todt, qui a dirigé les succès de Schumacher chez Ferrari.

THIS IS SO COOL 😍



Charles with Michael‘s Ferrari and Jean Todt is there too 😭❤️



🎥 x salvo_santuccio_ pic.twitter.com/uJH8WVfEuI