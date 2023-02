Sargeant et la pression d'être un pilote américain en F1

Sam Hall & Thibaud Comparot

Logan Sargeant a révélé comment il faisait face à la pression d'être un débutant américain en F1, alors que la popularité de ce sport est en hausse aux États-Unis.

Logan Sargeant est le premier pilote américain titularisé en F1 depuis que Scott Speed a mis fin à son éphémère passage dans le paddock en 2007.

Mais alors que la F1 ne jouissait pas d'une grande popularité aux États-Unis à cette époque, le sport est devenu très populaire ces dernières années, notamment grâce au GP de Miami et d'Austin, rejoints par Las Vegas sur le calendrier.

Cette popularité s'accompagne d'une certaine pression, mais Sargeant maintient qu'il n'en ressent aucune.

"Arriver dans ce sport directement dans une année où il y a trois grands prix américains, c'est une opportunité spéciale et un privilège en même temps", a déclaré Sargeant.

"Je pense que la Formule 1 en Amérique est clairement à son apogée et qu'elle continue de progresser, ce qui est très positif."

"On peut voir le nombre de questions posées par les amis et la famille et la curiosité des gens pour ce sport. Cela montre à quel point ce sport se développe en Amérique."

Interrogé sur l'effet de la tenue de trois courses dans son pays d'origine, le pilote Williams a ajouté : "Pour être honnête, en Formule 1, on attend de vous un haut niveau de performance semaine après semaine."

"Il y a 23 courses où la pression sera exactement la même, donc je ne mets pas vraiment de pression supplémentaire sur ces courses."

Sargeant veut tout donner au volant de la Williams

Tout comme lorsque George Russell a fait ses débuts en F1 avec Williams, Sargeant rejoint une équipe qui a couru en grande partie en queue de peloton, ce qui limitera les attentes.

Si l'on ajoute à cela le fait que les circuits du début du calendrier ne sont pas familiers à Sargeant, on pourra lui pardonner des erreurs lors des premières courses.

Quand on lui demande si cela enlève un peu de pression, Sargeant répond : "Je ne pense pas. Comme je le disais avant, la pression est toujours utile pour performer."

"Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez maximiser et tirer le maximum de votre monoplace. C'est aussi simple que ça", a conclu le pilote américain.