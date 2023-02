Williams présente la FW45 et signe le retour de Gulf en F1

Thibaud Comparot

Lundi 6 Février 2023 15:03

Williams F1 est la troisième écurie à présenter sa monoplace pour la saison 2023. S'il y a peu de changement visuel, on note tout de même l'apparition du sponsor GULF sur la carrosserie de la FW45.

L'écurie britannique, dirigée par James Vowles, ancien directeur ce la stratégie chez Mercedes, vient de présenter sa nouvelle F1. Cette monoplace sera pilotée en 2023 par Alex Albon et Logan Sargeant (rookie), remplaçant de Nicholas Latifi.

Williams est en plein changement, en l'espace de deux ans, elle a changé de propriétaire, passant de la famille Williams à Dorilton Capital. Elle a aussi intégralement renouvelé son duo de pilote passant de George Russell - Nicholas Latifi à Alex Albon - Logan Sargeant. Elle a également enregistré l'arrivé de James Vowles à la tête de l'écurie en lieux et place de Jost Capito.

Williams Racing a également annoncé un partenariat pluriannuel avec Gulf Oil International, l'un des principaux fabricants mondiaux d'huiles et de lubrifiants. fabricants mondiaux d'huiles et de lubrifiants.

Le partenariat de Gulf avec Williams Racing est une autre signature majeure pour l'équipe qui poursuit sa transformation. transformation de l'entreprise, ce qui illustre la nouvelle ère d'investissement commercial de Williams Racing depuis son acquisition par Dorilton Capital.

Mike Jones, PDG de Gulf Oil International : "Gulf a une fière histoire dans le sport automobile avec certaines des équipes les plus emblématiques et les plus respectées, et Williams Racing ne fait pas exception. Ensemble, nous partageons des décennies d'expérience en sport automobile pour rapprocher les fans de Formule 1 et de Williams Racing du sport qu'ils aiment grâce à notre partenariat. Nous Nous sommes également ravis d'étendre notre présence dans le sport automobile par le biais de la Williams Racing Driver Academy et de Williams Esports. Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir moderne et brillant pour le sport automobile sur et en dehors de la piste, rendu possible par notre culture commune du partenariat et de l'innovation. Cela fait de Williams Racing le partenaire idéal pour Gulf et nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre de notre histoire emblématique du sport automobile."

Bonne dernière du classement des constructeurs en 2022, la firme de Grove aura à coeur de relever le niveau en 2023.