Thibaud Comparot

Lundi 6 Février 2023 12:56

Les 10 dernières monoplaces alignées par Williams en F1

Williams va présenter ce lundi la dernière-née de l'écurie de Grove. La firme britannique est loin de sa gloire d'antan et végète en queue de peloton depuis de nombreuses années. Toutefois, l'arrivée de Dorilton Capital en 2020, de James Vowles à la direction de l'équipe cet hiver et éventuellement de Gulf sur la carrosserie, aideront peut-être Williams à remonter la pente en 2023.

La firme britannique existe en Formule 1 depuis de nombreuses années et fait partie même de l'histoire de la discipline. En 2023, Williams entamera sa 48e saison en F1, avec dans ses bagages l'expérience de 805 Grand Prix disputés. En Formule 1, seules Ferrari et McLaren ont disputé plus de GP.

Championne du monde des constructeurs à neuf reprises, Williams est la deuxième meilleure écurie dans ce classement, devancée par Ferrari. En ce qui concerne les pilotes, Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve ont tous été titrés avec l'écurie de Grove.

Mais les succès de Williams en F1 ont laissé place au marasme et à la déception. Le dernier titre mondial de l'écurie remonte à la saison 1997. Jacques Villeneuve avait dû livrer bataille avec Schumacher pour remporter son unique et seul titre en F1. La dernière victoire en Grand Prix de l'écurie du regretté Franck Williams remonte à la saison 2012. Pastor Maldonado avait triomphé de Fernando Alonso et de sa Ferrari à Barcelone. Depuis, Williams a dû se satisfaire de quelques rares coups d'éclat pour se faire remarquer en Formule 1. La dernière pole position remonte à la saison 2014 (Massa-Grande Bretagne) et le dernier podium à 2021 (Russell-Belgique).

2013 – Williams FW35

Pilotes : Pastor Maldonado et Valtteri Bottas

Points : 5

Classement constructeur : 9e



2014 - Williams FW36

Pilotes : Felipe Massa et Valtteri Bottas

Points : 320

Classement constructeur : 3e



2015 - Williams FW37

Pilotes : Felipe Massa et Valtteri Bottas

Points : 257

Classement constructeur : 3e



2016 - Williams FW38

Pilotes : Felipe Massa et Valtteri Bottas

Points : 138

Classement constructeur : 5e



2017 - Williams FW40

Pilotes : Lance Stroll, Felipe Massa, Paul di Resta

Points : 83

` Classement constructeur : 5e



2018 - Williams FW41

Pilotes : Lance Stroll et Sergey Sirotkin

Points : 7

Classement constructeur : 10e



2019 - Williams FW42

Pilotes : George Russell et Robert Kubica

Point : 1

Classement constructeur : 10e



2020 - Williams FW43

Pilotes : George Russell, Nicholas Latifi et Jack Aitken

Point : 0

Classement constructeur : 10e



2021 - Williams FW43B

Pilotes : George Russell et Nicholas Latifi

Points : 23

Classement constructeur : 8e



2022 - Williams FW44

Pilotes : Alexander Albon, Nicholas Latifi et Nyck de Vries

Points : 8

Classement constructeur : 10