Horner sur l'impact de l'amende infligée à Red Bull : Seul le temps nous le dira

Thibaud Comparot

Lundi 6 Février 2023 10:41

Christian Horner a admis que seul le temps dira comment Red Bull sera affecté par la réduction des coûts qui lui a été imposée pour la saison 2023 de F1.

Red Bull a été reconnu coupable d'avoir enfreint le plafond budgétaire de la saison 2021, à hauteur de 2 million d'euros, et a été sanctionné par la FIA en novembre dernier, se voyant infliger une amende de 6,7 millions d'euros et une réduction de 10 % du temps en soufflerie.

Red Bull a remporté le titre haut la main la saison dernière grâce à la domination de Max Verstappen. Toutefois, Christian Horner se méfie également du retour de Mercedes et de Ferrari.

Le patron de Red Bull pense que l'écart avec ses rivaux s'est peut-être réduit et qu'ils ne sauront pas à quel point ils sont performants avant le début de la saison, le 5 mars prochain à Bahreïn.

S'adressant au Daily Mail, il a déclaré : "Je pense que ça va être beaucoup plus serré cette année. Je pense que Ferrari et Mercedes auront, à coup sûr, fait des progrès et je pense que nous ne connaissons pas encore l'impact que le handicap [du plafonnement des coûts] aura sur nous."

"L'équipe fait un travail phénoménal en essayant de maximiser le temps que nous avons dans la soufflerie, ils ont admirablement répondu à ce défi, mais seul le temps nous dira quel effet cela aura sur la piste."

"Cette période de l'année est toujours la partie la plus importante... c'est la planification et l'élaboration qui dictent comment le reste de l'année va se dérouler, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est toujours plein d'anticipation."

Horner : Red Bull est passée de chasseuse à chassée

Horner a également admis que son équipe Red Bull est passée "de chasseuse à chassée" alors qu'elle se prépare à défendre ses titres de pilote et de constructeur lors de la saison 2023 de Formule 1.

Red Bull pourchasse les Mercedes depuis 2013, réussissant finalement à les devancer en 2022, grâce à Max Verstappen qui a facilement remporté la couronne des pilotes, tandis que l'équipe a largement devancé Ferrari et Mercedes au classement des constructeurs.

La marque au taureau a présenté sa très attendue RB19 vendredi dernier et, s'exprimant sur Sky Sports avant le lancement, Horner a tenu à souligner que son équipe devait se préparer à un nouveau défi de la part de ses principaux rivaux.

Il a déclaré : "Nous entrons dans la saison avec le numéro 1 sur la voiture et nous sommes les champions en titre, pilote et constructeur, pour la première fois depuis 2013, ce qui est une motivation supplémentaire."

"L'année dernière, nous avons remporté 17 des 22 Grand Prix et deux des trois courses Sprint. Il sera difficile de faire mieux."

"Je suis sûr que la qualité des adversaires que nous avons. Ils vont être super compétitifs. Bien sûr, les autres équipes cherchent à faire des progrès et nous ne sous-estimons aucun de nos concurrents", a conclu le directeur de l'écurie autrichienne.