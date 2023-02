Alesi parlera à Macron pour relancer le GP de France

Thibaud Comparot

Lundi 6 Février 2023 09:35

Jean Alesi estime que la disparition du Grand Prix de France de Formule 1 est avant tout le fruit d'un manque de volonté politique dans l'Hexagone.

Nommé la semaine dernière à la tête du circuit Paul-Ricard, Jean Alesi compte également faire tout ce qui est en son pouvoir pour travailler sur le retour d'un Grand Prix de France. L'épreuve a disparu du calendrier cette année, après y avoir fait son retour en 2018, et l'ancien pilote y voit avant tout un problème de volonté politique. Selon lui, la Formule 1 serait ravie de revenir si les conditions étaient réunies.

"Le problème de la Formule 1 en France ne vient pas du circuit, mais de la politique", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "C'est probablement le seul Grand Prix de Formule 1 auquel un président [de la République] n'est jamais venu assister ; à l'exception de Magny-Cours, où [François] Mitterrand avait assisté à la course dans le cadre de son souhait politique qu'elle s'y déroule."

"Depuis lors, ce n'est jamais arrivé. Le problème n'est pas le circuit, mais la volonté du pays. Mon autre travail est celui d'ambassadeur de la Formule 1, donc mon lien avec la F1 est direct – il n'y a pas de baratin – et ils sont très clairs à ce sujet. La F1 a probablement 32 pays dans le monde qui demandent à accueillir des courses. Le dernier Grand Prix que nous avons organisé ici, l'année dernière, a été très, très populaire auprès des gens. C'est donc dommage de le perdre."

Jean Alesi assure qu'il tentera de mobiliser Emmanuel Macron en personne pour le convaincre de travailler sur un retour avec un soutient de l'État.

"Avoir un GP de France a de l'allure sur le calendrier de la F1, mais si nous n'avons pas la possibilité de le faire, c'est parce que le pays ne s'intéresse pas au sport automobile, et c'est vraiment dommage", a ajouté Alesi. "Ce n'est pas un problème pour la F1 d'avoir un Grand Prix en France, la faute en revient à la France. Bien sûr, une partie de mon nouveau rôle sera d'envoyer une lettre, de demander une réunion avec le président de la République, mais je ne sais pas si cela se produira. Si cela arrive, et que nous pouvons récupérer le GP de France, je serai l'homme le plus heureux du monde !"

"Alpine et Renault, ils sont très forts en F1 en ce moment. Mais ce n'est pas grâce à la France, c'est parce que la F1 est très forte. Si je vais à l'Élysée et que je parle avec [Emmanuel] Macron, ce sera beaucoup plus utile que de faire du lobbying auprès de qui que ce soit d'autre."