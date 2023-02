Le film "Ferrari" de Michael Mann confirmé pour 2023

Le film Ferrari, basé sur l'histoire de la célèbre marque, sortira en 2023 malgré les inquiétudes autour de sa production et de sa distribution.

Le film met en vedette Adam Driver dans le rôle d'Enzo Ferrari et sera réalisé par Michael Mann. Ce dernier est l'auteur de classiques tels que "Heat" et "Collateral". Il a également été producteur exécutif du film Ford contre Ferrari, sorti en 2019.

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à savoir si le film verrait un jour le jour, après l'effondrement du distributeur américain STX Entertainment, ce qui a eu pour conséquence que le projet de 80 millions de dollars a dû se démener pour trouver une solution de remplacement.

Mais cette semaine, Sky a annoncé que, pour les téléspectateurs britanniques du moins, le film sera disponible via leur service de streaming, bien que la date exacte n'ait pas encore été confirmée.

