VIDÉO : Comment les pilotes peuvent boire durant une course

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Février 2023 14:22

Une nouvelle vidéo révèle en détail comment les pilotes boivent durant les courses de F1.

Les températures dans l'habitacle lors d'une course de F1 peuvent rapidement monter à cause du manque de refroidissement causé par la recherche de flux aérodynamique autour de la voiture et accentué par la proximité des machines avec le pilote.

Le système de boisson aide les pilotes à s'hydrater pendant la course, même si la solution n'est pas idéale : la boisson est le plus souvent chaude et il arrive que le système dysfonctionne plus souvent qu'il ne le devrait.

Dans le monde très high-tech de la F1, la solution que Mercedes a mis au point pour aider Lewis Hamilton et George Russell au volant est une innovation simple, comme l'explique la vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l'équipe.

Le "simple système" de Mercedes expliqué

Le coordinateur de projets de l'équipe de course Mercedes, Chris King, a expliqué au pilote de simulation et de démonstration de l'équipe, Anthony Davidson : "En substance, il s'agit d'un système simple."

"Il s'agit en fait d'un sac souple relié au casque du pilote."

"Dans le passé, nous avons opté pour des systèmes plus techniques qui impliquent d'avoir une pompe, mais il y a des inconvénients à cela, notamment en termes de poids."

Expliquant en détail l'élément "magique" de tuyauterie qui permet au pilote de dicter le débit de la boisson, King a ajouté : "[ Il y a] une valve unidirectionnelle avec un filtre, pour empêcher tout passage et une valve unidirectionnelle de sorte que si vous arrêtez d'aspirer, le liquide reviendra lentement dans le sac."