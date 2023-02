Verstappen répond à Hamilton : "Je n'ai de problème avec personne"

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Février 2023 13:00

Max Verstappen a répondu aux déclarations de Lewis Hamilton à propos de l'évolution de leur relation depuis la saison 2021. La bataille pour le titre entre les pilotes Red Bull Racing et Mercedes était aussi excitante que tendue à l'époque.

Depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, course au cours de laquelle Hamilton est passé à côté de son huitième titre de façon controversée, les relations entre les deux pilotes ne se sont pas améliorées aux yeux du grand public.

Durant cette saison-là, leurs batailles en piste ont parfois dépassé les limites, comme à Silverstone, à Monza ou à Djeddah.

Il y a quelques jours, Hamilton avait déclaré qu'il n'était pas convaincu que Verstappen ait un souci réel avec lui, tout en affirmant que lui n'avait pas de problème avec le Néerlandais et qu'il le respectait.

"Max a fait ce qu'il avait à faire cette année-là, alors pourquoi devrai-je avoir un problème avec lui ? Personne ne peut lui enlever le fait qu'il ait tout donné", avait commenté le septuple champion du monde.

Et c'est dans le cadre du lancement de la RB19 à New York que Verstappen est revenu sur ces déclarations en réponse à The Mirror.

"Je n'ai de problème avec personne", a-t-il répondu aux journalistes. "Nous avons dîné tous ensemble à Abu Dhabi et j'ai ri avec tout le monde, nous avons passé un bon moment tous ensemble. C'est OK."