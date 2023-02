VIDÉO : Les images folles de la Red Bull sur le mythique tracé de Bathurst !

Ce samedi, Liam Lawson était au volant de la Red Bull RB7 à Bathurst, en démonstration dans le cadre des animations autour des 12 heures locales.

Le pilote de développement de Red Bull Racing a ainsi pu parcourir le mythique tracé de Mount Panorama au volant de la voiture championne du monde avec Sebastian Vettel en 2011.

Un régal pour les yeux mais aussi pour les oreilles, puisqu'il est toujours plaisant d'écouter ce moteur V8 atmosphérique.

Le pilote néo-zélandais n'a pas battu le record de Jenson Button, justement établi en 2011 au volant de la McLaren MP4-23, championne du monde avec Lewis Hamilton en 2008.

Button avait réalisé un temps d'1'48''8, tandis que Lawson n'est pas passé sous la barre des 2 minutes.

A @redbullracing F1 car taking on Mount Panorama.



This is the content you came for 🏎 #B12hr #F1 pic.twitter.com/4EJQEHOvz7