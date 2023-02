Comment Grosjean a changé de regard sur la vie après avoir échappé à la mort

Thibaud Comparot

L'ancien pilote Haas Romain Grosjean a révélé comment sa vision de l'existence a changé après l'accident qui aurait pu lui coûter la vie et qui a mis fin à sa carrière en Formule 1.

Le Français devait quitter Haas à la fin de la saison 2020, l'équipe américaine ayant décidé de changer son duo de pilotes au profit de Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Mais Grosjean ne disputera pas les deux dernières courses de la saison : à Bahreïn, il est pris dans un effroyable accident procurant encore des frissons à tous les fans qui l'ont vécu en direct.

À la sortie du virage 3, suite à un contact, la Haas fonçait tout droit dans le rail de sécurité et se déchirait en deux.

Les flammes engloutissaient alors rapidement le bolide et les minutes qui suivaient ressemblaient à un cauchemar. Mais heureusement, Grosjean avait miraculeusement réussi à s'extraire de la carcasse de sa Haas alors que le feu commençait à le brûler.

Depuis, le temps a passé et le pilote tricolore a impressionné en s'expatriant en IndyCar. Récemment, il est aussi devenu pilote d'usine Lamborghini en endurance.

La vie est faite pour être vécue

S'adressant à GQ sur la façon dont sa vision de l'existence a été modifiée par cette douloureuse expérience de Bahreïn, le pilote d'Andretti Autosport a expliqué : "Eh bien, la vie est faite pour être vécue."

"Si tu veux qu'il ne t'arrive rien, tu restes chez toi et tu ne fais rien. Ce n'est pas comme ça que je vois la vie. Je préfère vivre à 300 km/h. Profiter de tout ce que je peux : piloter des avions, des voitures de course. Je ne vais pas rester à la maison pour me protéger."

"Je pense que si je veux être heureux, j'ai juste besoin de pouvoir vivre ces choses et ressentir ces sensations."

"C'est comme ça que je vois les choses. Tous les problèmes que j'avais avant comme des embouteillages, un avion retardé ou des trucs comme ça dont je pouvais me plaindre, c'est terminé. Maintenant, je me dis : 'Eh bien, si j'étais mort ce jour-là, je ne serais même pas là.'"

"Cela m'a aidé à relativiser beaucoup de choses. Et c'est vraiment là la plus grande différence avec ma vie d'avant."