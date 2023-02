Verstappen à propos de Drive to Survive : "J'espère qu'ils ont compris mon message"

Thibaud Comparot

Samedi 4 Février 2023 19:12

Max Verstappen espère que Netflix utilise ses interviews dans Drive to Survive de la bonne manière cette saison.

Auparavant, Netflix avait détourné ses propos, raison pour laquelle le pilote Red Bull avait décidé de ne plus accorder son temps à la série. Mais il a de nouveau accepté de participer en 2022 et le résultat sera bientôt visible dans la nouvelle saison de Drive to Survive.

Verstappen avait critiqué la manière dont les pilotes étaient dépeints et dont les contextes de course ou hors piste étaient narrés.

Il avait finalement changé d'avis durant l'été dernier, à l'aube du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Et désormais, le double champion du monde espère que Netflix a compris le message et que la vérité ne sera plus déformée à des fins commerciales.

Verstappen : Mercedes sera notre principal rival en 2023Lire plus

"Nous avons discuté l'an dernier, puis j'ai accepté l'interview. Évidemment, j'espère qu'ils ont compris le message. De mon côté, j'ai compris qu'en tant que champion du monde, je pouvais difficilement être absent d'une série comme celle-là."

"Je leur ai accordé entre 30 minutes et une heure d'interview, et j'espère qu'ils en auront fait bon usage... Je sais que la série peut être importante pour le développement de la Formule 1."

La nouvelle saison de la série Drive to Survive sera disponible sur Netflix à partir du 24 février prochain.