Verstappen : Mercedes sera notre principal rival en 2023

Thibaud Comparot

Samedi 4 Février 2023 15:32

L'équipe Red Bull Racing a dévoilé vendredi les couleurs (inchangées) de la RB19. L'équipe autrichienne reprendra sa chasse aux titres lors de la saison 2023 et le champion en titre Max Verstappen s'attend à ce que le danger vienne de Mercedes cette saison.

En 2022, Mercedes n'a pas eu voix au chapitre dans la lutte pour le titre. L'équipe de Brackley a tout simplement raté le coche avec la W13, mais a bien l'intention de réagir à présent.

Après la présentation de la RB19 à New York, Verstappen a pris le temps de donner ses impressions à l'approche de la nouvelle saison et, bien que Ferrari ait été son principal rival l'an dernier, le Néerlandais s'attend plutôt à un nouveau combat avec Mercedes cette année.

Fin 2022, les troupes de Toto Wolff revenaient dans la bagarre, du moins par épisodes.

Horner attend avec impatience la nouvelle saison : "Mercedes sera de nouveau là"Lire plus

"Ce n'est pas simple à dire car à la fin de l'année, ils étaient parfois très forts et parfois moins", a commenté Verstappen en évoquant Mercedes. "Donc j'ignore s'ils comprennent parfaitement leur concept, je ne fais pas partie de leur équipe non plus."

"Cette année, nous verrons où ils en sont et ce qu'ils auront pu améliorer encore. Mais ces dernières années, ils sont toujours forts, ils possèdent des gens très forts et je pense qu'ils seront notre principal rival en 2023."

"Ferrari sera fort aussi, mais je ne sais pas du tout à quel point."