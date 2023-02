Voici pourquoi Red Bull a choisi Ford plutôt que Honda

Thibaud Comparot

Samedi 4 Février 2023 13:02

C'était dans l'air depuis un certain temps mais vendredi, Red Bull Racing et Ford ont annoncé leur partenariat à compter de la saison 2026.

L'équipe de Milton Keynes avait d'abord été proche d'un accord avec Porsche, puis Honda est entré dans la danse mais le choix s'est finalement porté sur le constructeur automobile américain.

Ford n'est pas étranger à la Formule 1. Dans les années 1990, par exemple, la marque était présente en compagnie de Stewart Grand Prix. Après trois saisons, Jaguar avait racheté l'équipe avant que fin 2004, un certain Dietrich Mateschitz - fondateur de la marque Red Bull - ne prenne les commandes afin de créer Red Bull Racing.

L'écurie autrichienne a remporté plusieurs titres consécutifs avec Sebastian Vettel à l'aube des années 2010, en compagnie de son motoriste Renault. Mais l'aventure entre le taureau rouge et le losange a commencé à mal tourner lorsque le motoriste français a mal géré le passage au V6 turbo hybride, reléguant l'équipe au rôle d'outsider.

Renault a finalement choisi de reprendre le contrôle d'Enstone - préférant entre temps employer la marque Alpine - tandis que Red Bull s'est tourné vers Honda, revigoré après un retour difficile en compagnie de McLaren.

L'association a mené au titre pilotes en 2021 puis au deux sacres mondiaux l'an dernier même si, entre les deux, Honda a retiré son engagement officiel. Le constructeur japonais avait d'abord décidé d'effacer son nom, mais comme les moteurs des Red Bull et AlphaTauri sont toujours bien des unités de puissance Honda - badgées Red Bull Powertrains -, la marque est de nouveau visible sur les voitures à des fins marketing.

Au vu du succès de l'équipe et de Max Verstappen, on peut aisément penser que Honda regrette son départ. Une réflexion s'est d'ailleurs ouverte autour d'un retour officiel en 2026, et les rumeurs se sont intensifiées après l'échec des négociations entre Red Bull et Porsche.

Ford, le match parfait ?

Et pourtant, c'est bien le mariage Red Bull - Ford qui a finalement été annoncé. Alors, pourquoi les Américains ont-ils doublé les Japonais ?

La raison principale remonte à 2021 : Verstappen dispute le titre mondial à Lewis Hamilton dans un duel épique mais, contre toute attente, Honda annonce son retrait à venir. Red Bull est alors contraint de mettre en place le projet Powertrains, l'autorisant à terme à construire son propre moteur à Milton Keynes.

Le chantier est énorme : il faut construire un département entier, recruter en masse et affronter le scepticisme ambiant autour de cet ambitieux projet.

Red Bull abat un travail monstrueux depuis lors, alors soyons clair : si tout cela avait été mis en place pour en revenir en fin de compte à une nouvelle association avec Honda - qui produit ses moteurs au Japon -, la marque autrichienne aurait investi pour rien du tout. Retour case départ... après avoir jeté de l'argent par les fenêtres.

Mais à Milton Keynes, on était tout de même à la recherche d'un partenaire de renom pour la partie électrique de l'unité de puissance 2026. Les discussions avec Porsche ont tourné court lorsque le constructeur allemand a annoncé vouloir racheter la majeure partie des parts de l'équipe. Non, le taureau voulait conserver son indépendance.

Sont enfin arrivées les discussions avec Ford. Et là, le puzzle a pu être complété : le constructeur américain apportera les connaissances manquantes à Red Bull et ne désirait pas dépenser trop. De plus, Ford ouvre la porte en grand à Red Bull sur le marché américain, à l'heure où la Formule 1 est en pleine explosion au pays de l'Oncle Sam. En somme, le match parfait pour les deux parties.