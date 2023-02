Wolff révèle le terrible manque de Lauda : "Je pense à lui chaque jour"

Thibaud Comparot

Samedi 4 Février 2023 11:42

Toto Wolff explique à quel point Niki Lauda faisait partie intégrante de sa vie.

Décédé en 2019, l'ancien champion du monde de F1 Niki Lauda occupait le poste de président non-exécutif de l'écurie Mercedes, au sein de laquelle il formait un binôme inséparable avec Wolff.

Les deux autrichiens ne se quittaient jamais et le directeur de l'équipe assure sa vie en Formule 1 a vraiment changé depuis la disparition de Lauda il y a près de 4 ans.

"Il me manque avant tout en tant qu'ami", a déclaré Wolff. "Nous avons passé tant de temps ensemble... Nous étions présents ensemble sur chaque course et lors de chaque dîner du week-end, nous nous retrouvions autour de la table à discuter de ce qui s'était passé ou simplement de nos vies respectives."

"Cet ami est parti... Et c'est vraiment comme si une partie de ma vie avait disparu. J'ai dû m'adapter... Il y a des soirs où je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'assurer ma présence lors d'événéments car je sais que j'aurais pu m'asseoir avec Niki et rire."

"Mais il n'est plus là, alors il m'arrive de rester seul. Je pense à lui tous les jours. En particulier en 2022 car il aurait été un soutien de poids pour l'équipe, il m'aurait secondé à merveille dans ce genre de situation compliquée."

"Quand Susie [son épouse] n'est pas là, oui, il m'arrive de rester seul parce que je n'ai simplement pas envie de parler."

"Niki n'est plus là et moi je veux laisser mon équipe en paix. Certaines choses doivent se faire sans moi pour n'ajouter aucune pression superflue. Alors je mange seul, room service, et ça me laisse le temps de penser, de réfléchir."