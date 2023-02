Le partenariat Red Bull-Ford en F1 confirmé pour 2026

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 16:30

La collaboration de Red Bull avec Ford en tant que nouveau partenaire moteur pour la F1 a été confirmée.

Le constructeur américain rejoindra les champions des constructeurs parallèlement à la nouvelle réglementation sur les unités de puissance pour 2026. Il financera en partie l'unité Red Bull Powertrains qui sera utilisée par l'équipe et AlphaTauri.

Ferrari fait rugir son moteur et vole la vedette à Red BullLire plus

Red Bull, qui utilise actuellement des moteurs Honda estampillés RBPT, après avoir prolongé son accord avec le constructeur japonais à la fin de l'année dernière, a présenté sa nouvelle monoplace pour 2023, la RB19.

Ce lancement a eu lieu peu de temps après que Ford ait annoncé son retour sur la grille de la F1.

La perspective d'un partenariat entre Ford et Red Bull a été la rumeur du mois dernier, mais jeudi, avant le lancement de la nouvelle voiture, les médias italiens ont apparemment divulgué l'accord.

Ce partenariat intervient un mois après que le principal rival américain de Ford, General Motors, a annoncé qu'il s'associait à la candidature d'Andretti pour entrer en F1 avec Cadillac.

Red Bull est prêt pour un "grand moment"

"C'est extrêmement excitant, c'est un grand moment pour nous, pour notre équipe et Red Bull Powertrains alors que nous commençons ce voyage pour 2026 et accueillons la marque Ford, de retour en F1, pour devenir une unité de puissance Red Bull-Ford, c'est incroyablement excitant", a déclaré le directeur de l'équipe Christian Horner lors du lancement de la voiture 2023 de l'équipe à New York.

"Pour nous, avoir la capacité de tirer l'expérience EV et la profondeur des ressources est incroyablement excitant."

Red Bull présente la RB19 à New YorkLire plus

"Il est clair qu'il y a une synergie naturelle entre les deux entreprises, c'était un accord facile à mettre en place parce que le désir était là des deux côtés."

"Un grand moment pour nous."

Red Bull avait dans un premier pensé à s'associer avec Porsche, mais sans jamais avoir trouvé un terrain d'entente avec la firme de Stuttgart.