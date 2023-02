Horner attend avec impatience la nouvelle saison : "Mercedes sera de nouveau là"

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 15:39

Le lancement de la voiture Red Bull Racing pour 2023 est en cours à New York, et avant de montrer au monde la nouvelle machine à gagner de Max Verstappen et Sergio Pérez, c'est Christian Horner qui a tenu à dire quelques mots sur ses attentes en 2023.

Ce vendredi, la nouvelle monoplace de Red Bull Racing sera dévoilée à New York. La formation autrichienne espère remporter le championnat des constructeurs la saison prochaine pour la deuxième année consécutive et rouler vers le titre mondial pour la troisième fois avec Verstappen.

Horner parle ouvertement de ses attentes. "C'est formidable et fantastique de voir à quel point les États-Unis adoptent la Formule 1 en ce moment. Cette année, Las Vegas s'y joint et nous constatons que le sport se développe parmi les jeunes fans. C'est un bon moment pour la Formule 1, surtout aux États-Unis."

Le décès de Mateschitz laisse un vide chez Red Bull

On demande à Horner comment le décès du fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, survenu lors du Grand Prix des États-Unis à Austin, s'est répercuté au sein de l'équipe.

"Il avait une grande influence. Red Bull était sa passion. Sa détermination s'est répercutée sur l'équipe. Nous faisons les choses différemment, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes aux États-Unis avec cette inauguration. Nous sommes impatients et nous ressentons un grand soutien de la part de Red Bull et de tous les actionnaires."

Qu'attendre de Red Bull en 2023 ?

Enfin, le Britannique se projette dans la nouvelle saison. "Ce sera une saison incroyable. Mercedes sera encore là et Ferrari sera compétitive. Nous attendons beaucoup de progression de la part des autres équipes. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. À Bahreïn, nous verrons les autres voitures, puis nous saurons si nous avons manqué des choses ou non. Il y aura des hauts et des bas, mais au moins nous voulons garder l'élan avec nous. La constance sera très importante. Nous devons être au sommet de notre art. Nous avons passé un bon hiver, les batteries ont été rechargées et tout le monde est prêt à repartir en course", a conclu le directeur de l'écurie autrichienne.