Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 15:35

Christian Horner a évoqué l'idée d'un retour de la Formule 1 aux États-Unis pour une quatrième course et a désigné New York comme une destination de rêve.

La Formule 1 se rendra trois fois aux États-Unis en une seule saison cette année, avec des événements à Austin, Miami et le tout nouveau circuit urbain de Las Vegas.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des tentatives des propriétaires, Liberty Media, de développer la Formule 1 autant que possible sur le marché, et force est de constater que leurs efforts portent leurs fruits.

Dans une interview accordée au Daily Mail, le patron de Red Bull a exprimé son enthousiasme à l'idée d'une autre course aux États-Unis et a même suggéré que New York pourrait être une destination potentielle.

Il a dit qu'un GP là-bas : "Ce serait incroyable. Courir dans les grandes villes des États-Unis est vraiment excitant. Une course ici dans la Grosse Pomme, par exemple, quel spectacle ce serait !"

"Il ne faut jamais dire jamais. Nous avons d'autres courses en Amérique du Nord, comme à Montréal, et il y a certainement une demande pour cela, alors pourquoi pas ? C'est formidable qu'il y ait autant d'intérêt pour la Formule 1 aux États-Unis."

"Nous avons la chance de pouvoir courir dans de grands sites, que ce soit le circuit urbain de Miami, ou le circuit d'Austin... Vegas cette année sera aussi un événement absolument fou."

L'anglais a également ajouté qu'il peut sentir l'élan du sport se développer au sein du marché américain et a déclaré qu'il commence même à être reconnu.

Il a ajouté : "'Le sport connaît une croissance exponentielle, au niveau mondial, mais surtout aux États-Unis."

"Vous le sentez quand vous arrivez, le gars de l'immigration sait qui vous êtes. C'est un changement radical par rapport à ce qu'il était auparavant, et plus nous nous appuyons sur cela et utilisons cet élan, mieux c'est", a conclu le directeur de la firme autrichienne.