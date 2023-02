Ricciardo : « L'explosion » de la F1 aux États-Unis était inévitable

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 15:19

Daniel Ricciardo a estimé que l'énorme succès de l'émission télévisée Drive to Survive était le moteur de l'"explosion" de la Formule 1 aux États-Unis.

L'intérêt pour la F1 sur le marché américain a considérablement augmenté depuis que Liberty Media a convenu de son rachat en 2016.

Une deuxième course américaine organisée à Miami a été ajoutée en 2022, et les équipes se rendent à Las Vegas pour la première fois en 2023, ce qui portera à trois le nombre de courses américaines au total sur le calendrier, en incluant leur voyage habituel à Austin.

Drive to Survive - qui est diffusé sur Netflix et qui en est à sa cinquième saison - a attiré un tout nouveau public vers ce sport grâce à son style faux-documentaire et à la manière dont il rapproche les fans de l'action.

Ricciardo, qui s'est entretenu avec l'animateur de talk-show américain Stephen Colbert, pense que le regain d'intérêt pour la F1 est en grande partie dû au public que la série a réussi à capter.

Il a déclaré : "Je pense que c'est la série Drive to Survive sur Netflix qui a explosé. Je pense que cela l'a fait connaître dans le monde entier."

"Ils sont sur le point d'entamer la cinquième saison, qui est assez folle. Je pense qu'il y a des parties du monde où ça a toujours été important, comme en Europe où la Formule 1 existe depuis de nombreuses années et où il y a toujours eu un noyau dur de fans."

"Je pense que c'était inévitable d'exploser ici parce que vous faites si bien le spectacle et c'était juste, je dirais, une question de temps, mais j'ai l'impression que ça s'est accéléré à travers cette émission Drive To Survive maintenant", a conclu celui qui assurera le poste de pilote de réserve chez Red Bull la saison prochaine.