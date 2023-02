Ford acte son retour en Formule 1

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 14:30

Ford va revenir en Formule 1. Le motoriste américain sera de retour sur la plus prestigieuse scène du sport automobile à partir de 2026.

Cependant, le constructeur n'a pas encore annoncé à quoi ressembleront les détails exacts, bien qu'il soit très probable que le partenariat avec Red Bull Racing soit annoncé dans la journée.

Bill Ford, président exécutif de la marque, a annoncé : "C'est le début d'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de Ford en compétition automobile, qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a contribué à lancer notre entreprise. Ford revient au sommet de cette discipline, amenant sa longue tradition d'innovation, de durabilité et d'électrification dans l'une des vitrines les plus exposées au monde."

Stefano Domenicalli, PDG de la F1 a fait part de sa satisfaction de voir Ford revenir en F1 :

"La nouvelle d'aujourd'hui est que Ford sera en F1 en 2026. C'est formidable pour la discipline et nous sommes ravis de les voir rejoindre les autres constructeurs automobiles. Ford est une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le domaine de la course et de l'automobile, et notre plateforme offre une valeur énorme avec plus d'un demi-milliard de fans dans le monde. Notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et à introduire des carburants durables en F1 à partir de 2026 est également un facteur important dans la décision de Ford."

"Peu de constructeurs ont une histoire aussi prestigieuse que celle de Ford dans le domaine du sport automobile, et leur retour dans le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA est une excellente nouvelle", a de son côté ajouté Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "Cela souligne davantage le succès du règlement 2026 sur les unités de puissance qui a, en son cœur, un engagement à la fois envers la durabilité et le spectacle, et bien sûr, le fait de susciter davantage d'intérêt de la part des États-Unis est important pour la croissance continue de la catégorie reine du sport automobile mondial."