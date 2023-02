Gasly a "les idées bien plus claires" en rejoignant Alpine

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 13:32

Pierre Gasly aborde son aventure chez Alpine avec un état d'esprit qui tranche clairement avec celui qui était le sien chez Red Bull il y a quatre ans.

Pour Pierre Gasly, l'arrivée chez Alpine se fait dans un état d'esprit totalement différent de celui qui l'animait lorsqu'il avait été promu chez Red Bull Racing en 2019. Détaché de ses liens avec le giron autrichien, et surtout beaucoup plus expérimenté, le Français aborde cette nouvelle aventure avec une forme de sérénité et une confiance en lui importante.

"Mon passage chez Red Bull, on dirait que ça fait une éternité, et depuis lors, énormément de choses se sont passées, professionnellement et personnellement", a confié Pierre Gasly à Motorsport.com. "Je pense vraiment avoir progressé dans tous les domaines. Je me souviens quand je suis arrivé chez Red Bull, ce que je ressentais en allant là-bas ; maintenant, ce que je ressens, mon approche et mon état d'esprit en allant chez Alpine, c'est complètement différent."

"J'ai les idées bien plus claires. J'ai plus de clarté dans mon esprit quant à ce qui est nécessaire pour être performant et pour être compétitif. [Je veux] surtout utiliser l'expérience accumulée avec AlphaTauri, dans les bons et les mauvais moments, ainsi que celle avec Red Bull, pour tirer le meilleur de cette opportunité avec Alpine. Je suis bien plus convaincu que nous allons avoir beaucoup de succès. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense avoir beaucoup évolué depuis 2019, même si ça ne fait que trois ans."

La priorité pour Pierre Gasly demeure l'adaptation à un nouvel environnement au sein de l'écurie d'Enstone, où il fera cette année équipe avec Esteban Ocon.

"Bien sûr, je ne vais pas avoir beaucoup de temps avant le début de la saison, mais je vais faire tous les préparatifs nécessaires et, en fin de compte, je sais pouvoir m'adapter rapidement. Je l'ai fait par le passé. Il faut juste que je sois conscient du fait que les choses pourraient être très différentes. Peut-être qu'elles ne le seront pas. Peut-être que ça paraîtra très naturel d'emblée, peut-être que non. Mais il est très important de venir avec l'esprit ouvert"