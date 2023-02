Horner : "J’ai de la sympathie pour Mattia, il a fait du bon travail"

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 12:27

Christian Horner aborde sa 19e saison à la tête de Red Bull Racing, où il ferraillera contre le sixième directeur de Ferrari différent sur la même période.

Si Red Bull a connu entre 2014 et 2020 des périodes difficiles, jamais l’avenir de Christian Horner n’a été remis en cause à son poste de directeur. Les succès rencontrés en 2021 et 2022 n’ont fait que renforcer cette approche basée sur la continuité, qui tranche de fait avec ce qui se passe du côté de Maranello.

Pour Ferrari, en effet, la saison 2023 marque la prise de fonctions de Frédéric Vasseur, qui devient ainsi le sixième directeur différent face auquel se trouvera Horner, après Jean Todt, Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene et Mattia Binotto.

S’exprimant sur le sort de ce dernier pour le magazine Motor Sport, Horner a déclaré : "Il a été intéressant d'observer ce changement. J'ai de la sympathie pour Mattia, parce que finalement il avait fait du bon travail. L'année dernière, c'était un grand pas en avant par rapport à la situation antérieure, donc ça doit être dur pour lui après un si long engagement chez Ferrari."

Le directeur de Red Bull a en tout cas hâte de voir ce que sera la nouvelle dynamique dans les discussions entre responsables, une partie d’entre eux ayant été renouvelée à l’hiver avec outre l’arrivée de Vasseur au sein de la Scuderia, la promotion d’Andrea Stella chez McLaren, l’arrivée d’Alessandro Alunni Bravi à la tête d’Alfa Romeo et la nomination de James Vowles chez Williams.

"Je ne connais pas très bien James, mais c'est manifestement un homme très compétent ", a ajouté Horner au sujet de l’ancien stratège de Mercedes. "Williams a fait son travail et ses recherches et je pense que c'est formidable qu'ils lui donnent la chance de passer à la vitesse supérieure. Je crois donc que cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour Williams. "

"Ce sera très intéressant. Je suis sûr que ce sont tous des gens très compétents. Nous verrons donc quelle sera la dynamique lors de la prochaine réunion de la Commission F1", a-t-il conclu sur le sujet.