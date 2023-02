Rétrospective : Les 19 monoplaces produites par Red Bull en F1

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 10:22

Red Bull Racing présentera aujourd'hui la RB19, monoplace avec lequelle Max Verstappen et Sergio Pérez partiront à la chasse au championnat du monde 2023. C'est déjà la 19e voiture de l'histoire de la firme autrichienne, l'occasion de jeter un coup d'œil aux anciennes F1 de la marque.

Red Bull Racing a fait ses débuts en Formule 1 en 2005, après que le géant des boissons énergisantes a racheté l'équipe à Jaguar. Depuis lors, l'écurie de course a connu des hauts et des bas. Elle a remporté les championnats des constructeurs et des pilotes quatre fois de suite entre 2010 et 2013, mais à partir de la saison 2014, ses performances ont baissé en raison de l'introduction des moteurs hybride.

Mais aujourd'hui, la formation basée à Milton Keynes a repris du poil de la bête. L'année dernière, elle a remporté le championnat des constructeurs pour la cinquième fois de l'histoire de l'équipe, tandis que Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 pour la deuxième fois consécutive. Red Bull Racing est donc le grandissime favori pour la saison de F1 2023.

RB1

Saison : 2005 Pilotes : David Coulthard | Christian Klein | Vitantonio Liuzzi Victoire : 0 Pole position : 0 Podiums : 0 Points : 34 Championnat des constructeurs : 7e

RB2

Saison : 2006 Pilotes : David Coulthard | Christian Klien | Robert Doornbos Victoires : 0 Pole position : 0 Podiums : 1 Pôles : 0 Points : 16 Championnat des constructeurs : 7e

RB3

Saison : 2007 Pilotes : David Coulthard | Mark Webber Victoires : 0 Pole position : 0 Podiums : 1 Pôles : 0 Points : 24 Championnat des constructeurs : 5ème

RB4

Saison : 2008 Pilotes : David Coulthard | Mark Webber Victoires : 0 Pole position : 0 Podiums : 1 Pôles : 0 Points : 29 Championnat des constructeurs : 7e

RB5

Saison : 2009 Pilotes : Mark Webber | Sebastian Vettel Victoires : 6 Pole positions : 5 Podiums : 16 Points : 153,5 Championnat des constructeurs : 2e

RB6

Saison : 2010 Pilotes : Mark Webber | Sebastian Vettel Victoires : 9 Pole positions : 15 Podiums : 20 Points : 498 Championnat des constructeurs : 1er

RB7

Saison : 2011 Pilotes : Mark Webber | Sebastian Vettel Victoires : 12 Pole position : 18 Podiums : 27 Points : 650 Championnat des constructeurs : 1er

RB8

Saison : 2012 Pilotes : Mark Webber | Sebastian Vettel Victoires : 7 Pole positions : 8 Podiums : 14 Points : 460 Championnat des constructeurs : 1er

RB9

Saison : 2013 Pilotes : Mark Webber | Sebastian Vettel Victoires : 13 Pole positions : 11 Podiums : 24 Points : 596 Championnat des constructeurs : 1er

RB10

Saison : 2014 Pilotes : Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo Victoires : 3 Pole position : 0 Podiums : 12 Points : 405 Championnat des constructeurs : 2e

RB11

Saison : 2015 Pilotes : Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat Victoires : 0 Pole position : 0 Podiums : 3 Points : 187 Championnat des constructeurs : 4ème

RB12

Saison : 2016 Pilotes : Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | Max Verstappen Victoires : 2 Pole position : 1 Podiums : 16 Points : 468 Championnat des constructeurs : 2e

RB13

Saison : 2017 Pilotes : Daniel Ricciardo | Max Verstappen Victoires : 3 Pole position : 0 Podiums : 13 Points : 368 Championnat des constructeurs : 3e

RB14

Saison : 2018 Pilotes : Daniel Ricciardo | Max Verstappen Victoires : 4 Pole position : 2 Podiums : 13 Points : 419 Championnat des constructeurs : 3e

RB15

Saison : 2019 Pilotes : Max Verstappen | Pierre Gasly | Alexander Albon Victoires : 3 Pole positions : 2 Podiums : 9 Points : 417 Championnat des constructeurs : 3e

RB16

Saison : 2020 Pilotes : Max Verstappen | Alexander Albon Victoires : 2 Pole position : 1 Podiums : 13 Points : 319 Championnat des constructeurs : 2e

RB16B

Saison : 2021 Pilotes : Max Verstappen | Sergio Pérez Victoires : 11 Pole positions : 10 Podiums : 23 Points : 585,5 Championnat des constructeurs : 2e

RB18

Saison : 2022 Pilotes : Max Verstappen | Sergio Pérez Victoires : 17 Pole positions : 8 Podiums : 28 Points : 759 Championnat des constructeurs : 1er