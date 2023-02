McLaren signe un triplé Schumacher avec l'arrivée de Mick... enfin presque !

Thibaud Comparot

Le partenariat entre un Schumacher et McLaren peut sembler improbable, mais il ne l'est pas autant qu'on pourrait le croire. Michael et Ralf ont été liés, eux aussi, de près ou de loin à l’écurie de Formule 1 Britannique.

Mick Schumacher a été engagé comme pilote de réserve chez Mercedes après que Haas a décidé de ne pas engager l'Allemand pour une troisième saison consécutive. Il a été remplacé par Nico Hülkenberg.

Dans un mouvement qui n'a pas été une surprise, McLaren a confirmé ce mercredi que Schumacher serait également son pilote de réserve en 2023. Une décision qui rappelle les campagnes précédentes avec Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, qui eux aussi étaient partagés entre Mercedes et McLaren.

Bien entendu, certains saliveront à l'idée de voir un Schumacher au volant d'une McLaren, compte tenu de la rivalité historique entre Michael Schumacher et la marque britannique.

Cependant, ce ne sera pas la première fois qu'un Schumacher apparaîtra au volant d'une McLaren.

Michael Schumacher au volant d'une McLaren à Monaco ?

Michael Schumacher n'a jamais piloté pour McLaren et a passé une grande partie de sa carrière en F1 chez Ferrari. Au volant de sa monoplace rouge, il s'est souvent battu avec des pilotes McLaren pour le titre de champion du monde de Formule 1.

Pourtant, certaines photos peuvent vous faire croire qu'il a, en fait, piloté pour l'équipe à une seule occasion.

Cette confusion a été causée lors du Grand Prix de Monaco 1996, lorsque les conditions météorologiques humides ont provoqué la formation de buée sur la visière de David Coulthard pendant le warm-up du matin.

Comme il partageait avec Schumacher le même fournisseur de casques, Coulthard a demandé au pilote Ferrari de lui emprunter un casque pour la course.

Les sponsors personnels de Schumacher ont dû être recouverts, là où Ferrari et McLaren étaient sponsorisés par la même marque de cigarettes. Cependant, peu de changements ont été nécessaires, ce qui a donné l'étrange illusion que l'Allemand était dans une autre voiture.

Ralf Schumacher a fait des essais pour McLaren

Toujours en 1996, McLaren a fait passer un test au frère cadet de Michael, Ralf Schumacher.

Le petit frère de Michael était à l'époque en pourparlers avec McLaren, Jordan, Benetton et Ligier au sujet d'un éventuel engagement pour la saison suivante, McLaren ayant clairement manifesté son intérêt pour cet essai.

Schumacher a effectué 79 tours pour l'équipe à Silverstone et a fait ses débuts en F1 l'année suivante avec Jordan.