Norris et Piastri ont fait leurs rentrées en F1 à Barcelone

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Février 2023 08:10

Les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, sont en Espagne pour accomplir des tests avant la nouvelle saison de Formule 1.

Le nouveau duo était à Barcelone au volant de la MCL35M de 2021 afin de préparer au mieux la prochaine saison qui débutera à Bahreïn le 3 mars prochain.

Pour l'Australien Oscar Piastri, la journée était l'occasion d'une intégration plus poussée dans l'équipe de course, avec la possibilité de se familiariser avec les procédures de l’équipe, les habitudes des ingénieurs et autres particularités propres à McLaren.

De son côté, Lando Norris devait simplement se débarrasser de la rouille que la pause hivernale a pu apporter.

"Les garçons à Barcelone. Lando remet la MCL35M à Oscar."

The boys in Barcelona. 🇪🇸 Lando's handing the MCL35M over to Oscar. 🏁 pic.twitter.com/0xsHCEilfr — McLaren (@McLarenF1) February 2, 2023

McLaren lancera sa monoplace de 2023 le 13 février prochain à Woking.

McLaren a pour objectif en 2023 de reprendre la quatrième place du championnat des constructeurs à l’écurie française de Formule 1 ; Alpine. De son côté, Oscar Piastri sera observé de près. Arrivé en remplacement de Daniel Ricciardo, l’Australien va devoir faire des étincelles en piste pour faire oublier ses déboires contractuels avec son ancienne écurie … Alpine.