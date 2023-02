Jean-Pierre Jabouille, premier vainqueur avec Renault est décédé

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Février 2023 18:33

Jean-Pierre Jabouille, vainqueur de deux Grand Prix s'est éteint ce jeudi à l'âge de 80 ans. Celui qui a couru pour Tyrrel et Ligier en F1 aura surtout été le premier à faire gagner Renault en F1.

Le "Grand Blond" restera dans l'histoire pour avoir fait gagner les monoplaces jaunes au losange. Sur le circuit de Dijon-Prenois, Renault et Jabouille ont fait gagner pour la première fois de l'histoire un moteur turbo. Sa victoire a été malheureusement éclipsée par la fantastique bataille entre l'autre Renault de René Arnoux et la Ferrari de Gilles Villeneuve. Un an plus tard, il remportera une nouvelle victoire avec Renault en Autriche sur la piste de l'Österreichring.

La rédaction de GPFans France adresse ses sincères condoléances à la famille de Jean-Pierre Jabouille.