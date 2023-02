Grosjean : " Assez drôle " la réaction des gens après mon accident

Thibaud Comparot

L'ancien pilote Haas Romain Grosjean a concédé que la façon dont est perçu son horrible accident qui a mis fin à sa carrière en F1 est "assez drôle".

Romain Grosjean devait quitter le sport à la fin de la saison 2020, Haas ayant choisi une autre solution avec les nouveaux venus Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Mais le Français avait manqué les deux dernières courses après avoir subi de graves brûlures lors du violent incident survenu au premier tour du Grand Prix de Bahreïn.

La VF-20 avait transpercé la barrière à la sortie du troisième virage, se fendant en deux, provoquant un énorme départ de feu.

Miraculeusement, Grosjean s'était dégagé et avait sauté de la carcasse de sa monoplace pour se mettre en sécurité. Il avait reçu l'aide du Dr Ian Roberts, du pilote de la voiture médicale Alan Van der Merwe et de l'équipe locale de sécurité.

Grosjean s'est depuis forgé une nouvelle réputation en IndyCar et, cette année, il a rejoint Lamborghini en tant que pilote d'usine GT.

Lorsqu'on lui a demandé si la perception de l'accident le dérangeait, Grosjean a répondu à GQ : "Non, je m'en fiche. Cela fait partie de ma carrière, cela fait partie de ma vie."

"Surtout aux États-Unis, parce que le public est très nouveau en Formule 1, beaucoup de gens se souviennent de cet accident, et ils n'ont jamais vu mes podiums de 2012 et 2013."

"J'ai failli gagner trois courses en Formule 1 et ça ne s'est jamais vraiment produit pour des raisons extérieures. Mais c'est assez drôle."

"J'ai rencontré des gens qui me connaissent depuis l'époque de Lotus en Formule 1 et qui disent qu'ils ont tout suivi."

"Et je regarde beaucoup de gens plus jeunes, un public plus jeune, ils ont seulement vu Drive to Survive sur Netflix. Alors ils parlent de Günther Steiner et demandent comment il est dans la vraie vie, et bien sûr de l'accident."

L'origine du phénix

Grosjean a utilisé un phénix comme symbole de son retour à la compétition et explique pourquoi : "Je pense que l'accident, c'est une de ces choses qui ont en quelque sorte marqué le monde."

"C'était à peu près sur toutes les télés que vous pouviez allumer. C'était très impressionnant."

"C'est comme ça que je le vois : "Phoenix". C'est l'ascension à partir de quelque chose de mauvais."

"Ce n'est pas nécessairement lié à l'incendie, mais c'est la façon dont vous pouvez vous relever de quelque chose qui pourrait vous détruire, mais l'utiliser de façon positive et vous élever à partir de là", a conclu le pilote français.