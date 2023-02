Quand Grosjean a décidé de quitter Haas F1

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Février 2023 19:22

Romain Grosjean revient sur le moment où il a décidé de quitter l'écurie Haas en Formule 1.

De nos jours, Romain Grosjean se fait plaisir en tant que pilote d'IndyCar et même d'IMSA, ayant découvert les 24 Heures de Daytona le week-end dernier, mais c'est en Formule 1 qu'il a passé le plus clair de sa carrière. Une carrière où la victoire lui a toujours échappé dans l'élite, et qu'il a conclue par cinq saisons au sein de la nouvelle écurie Haas F1 Team, parfois sans grand succès.

Les dernières années de Grosjean au sein de l'équipe américaine ont été marquées par des problèmes de freins récurrents, et ceux-ci l'ont même poussé à prendre la décision de mettre fin à leur collaboration, bien avant son terrible crash du Grand Prix de Bahreïn.

"Ma dernière année chez Haas, nous avons fait la première course après le COVID en juillet en Autriche. Et j'ai perdu les freins deux fois en essais libres", relate Grosjean auprès de GQ, relayé par Motorsport.com. "J'ai appelé ma femme et je lui ai dit : 'C'est fini pour moi. Je quitte l'équipe, quoi qu'il se passe à la fin de l'année'. Je suis arrivé au stade où je sentais que je n'allais plus avoir la motivation pour relever ce défi, et j'avais besoin de nouveauté. Je pense que quand on rejoint une nouvelle écurie comme moi avec Haas, il y a beaucoup de motivation pour bâtir l'équipe et d'espoir pour l'avenir."

"À vrai dire, les deux dernières années en Formule 1 – 2019 et 2020 – n'ont pas été très appréciables. Bien évidemment, on atteint un stade où l'on sait avoir atteint le maximum et où c'est forcément la fin. Puis ici, aux États-Unis, en IndyCar, c'est différent. Tout le monde a une chance de gagner. Et ce week-end [à Daytona], nous n'avons peut-être pas la meilleure voiture, mais nous avons une catégorie que nous pouvons gagner. Alors il y a toujours de ça. Et c'est ce que je dis. Quand beaucoup de gens demandent si je vais retourner en Formule 1, je réponds : 'Non, si ce n'est pas dans une écurie où je peux gagner', car c'est ce que je veux plus que d'être en Formule 1. Mais être en Formule 1, c'est très fun pendant un bon moment."

Et avec le projet d'une écurie Andretti en Formule 1 main dans la main avec Cadillac, le représentant de l'équipe américaine en IndyCar n'exclut pas de faire son retour dans la discipline.

"Une chose que j'ai apprise l'an dernier, c'est de ne jamais dire jamais", ajoute Grosjean. "J'avais dit à ma femme que je n'habiterais jamais aux États-Unis, que je ne courrais jamais dans un championnat américain et que je ne ferais jamais l'Indy 500, et maintenant j'ai fait les trois. C'est juste qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Actuellement, je prends du plaisir en IndyCar. Je prends du plaisir à pouvoir faire les courses d'Endurance d'IMSA avec Lamborghini. C'est le bon équilibre pour moi."

"Bien sûr, la Formule 1 reste la catégorie reine du sport automobile. Alors si c'était une écurie pour gagner, oui. Bien sûr, Andretti aura beaucoup de travail s'ils arrivent en Formule 1, comme Haas en son temps. Tout de suite, je dirais que je préfère rester en IndyCar, mais encore une fois, on ne sait jamais. Quand les choses sont faites et concrètes devant soi, parfois on change d'avis."