La FIA ouvre la procédure de candidature à la F1 pour DEUX nouvelles équipes

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Février 2023 15:21

La FIA a officiellement ouvert les candidatures pour l'entrée de nouvelles équipes en F1, avec la possibilité de faire entrer jusqu'à deux équipes.

L'organe directeur a pris cette décision un mois après que le président Mohammed Ben Sulayem a lancé un processus d'appel à candidatures.

L'année dernière, Andretti Global avait annoncé son intention de devenir la onzième équipe à partir de 2024, mais elle s'était heurtée à la résistance initiale des équipes en place, qui estimaient qu'elle n'apportait pas de valeur ajoutée à la discipline.

Red Bull doit continuer à gagner dans l'héritage de Mateschitz - MarkoLire plus

Mais la présence de General Motors et de Cadillac a renforcé cette candidature, l'équipe Andretti Cadillac Racing étant beaucoup plus attrayante.

Pourtant, il semble que seules deux équipes soutiennent cette candidature potentielle, les huit autres s'inquiétant toujours de la dilution de leurs gains.

Il a été suggéré que d'autres parties intéressées sont "moins visibles" qu'Andretti Cadillac, mais en aucun cas moins susceptibles de se joindre au projet.

Les critères définis

FIA officially launches an application process for prospective Formula 1 teams@FIA @F1 https://t.co/ZfEKcvfEbw — FIA (@fia) February 2, 2023

Une déclaration de la FIA indique : "La FIA accueille favorablement les candidatures d'entités ayant l'intention de participer au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Le haut niveau d'intérêt manifesté par un certain nombre de candidats potentiels est une preuve supplémentaire de la popularité et de la croissance du championnat."

"Tous les candidats seront soumis à une vérification approfondie. L'évaluation de chaque candidature portera notamment sur les capacités techniques et les ressources de l'équipe candidate, sur la capacité de l'équipe à réunir et à maintenir un financement suffisant pour permettre une participation au Championnat à un niveau compétitif, ainsi que sur l'expérience et les ressources humaines de l'équipe."

"Pour la première fois, tout candidat devra expliquer comment il gérera le défi de la durabilité et comment il prévoit d'atteindre un impact net nul en termes de CO2 d'ici 2030."

"Toute équipe de F1 potentielle devra également illustrer comment elle entend avoir un impact sociétal positif grâce à sa participation à ce sport. Cela permettrait de répondre aux objectifs mutuels de la FIA et de Formula One Management."

"Les intérêts globaux à long terme du championnat, impliquant toutes les parties prenantes, détermineront quels candidats seront sélectionnés, ainsi que les règlements et les dispositions de gouvernance applicables."

"Les conditions de la procédure de candidature officielle [ainsi que les critères de sélection complets, les délais applicables, les exigences légales et autres conditions] seront communiquées aux candidats qui soumettent une déclaration d'intérêt préliminaire à la FIA."

Si la candidature d'une équipe est retenue, elle pourra choisir entre 2025, 2026 et 2027.

L'année 2026 offrirait à de nouvelles équipes la possibilité de s'engager parallèlement à la nouvelle réglementation concernant les moteurs.

Les équipes potentielles seront évaluées sur leur capacité à "réunir et maintenir un financement suffisant" pour faire face à ces obligations et assurer leur compétitivité. Ces critères ont été établis pour éviter les difficultés rencontrées par Hispania [HRT], Virgin [Manor, Marussia] et Team Lotus [Caterham] au début de la dernière décennie.

Un " business plan détaillé " doit être fourni pour les cinq premières années du projet afin de confirmer la stabilité du projet.

Toutes les personnes proposées pour être impliquées dans la propriété ou le contrôle d'une nouvelle équipe devront prouver qu'elles sont des "personnes aptes et appropriées" afin de dissuader toute mauvaise gestion des fonds.

La valeur de chaque équipe pour la F1 sera prise en compte par la FIA, qui a indiqué que Liberty Media pourrait également imposer des conditions supplémentaires à toute équipe, compte tenu de la réticence du sport à s'étendre.

Les documents de la FIA ont confirmé qu'elle n'est pas la seule responsable de la décision finale en la matière.

Mohammed Ben Sulayem a déclaré : "La croissance et l'attrait du championnat du monde de Formule 1 de la FIA sont à des niveaux sans précédent. La FIA estime que les conditions sont réunies pour que les parties intéressées, qui répondent aux critères de sélection, expriment un intérêt formel à entrer dans le championnat."

Hamilton a lui aussi fait sa rentrée en F1Lire plus

"Pour la première fois, dans le cadre des conditions de sélection, nous demandons aux candidats d'expliquer comment ils répondront aux critères de durabilité de la FIA et comment ils auront un impact sociétal positif grâce au sport."

"Ce processus est une extension logique de l'acceptation positive du règlement 2026 de la FIA sur les unités de puissance de la F1 par les fabricants de moteurs, qui a attiré Audi en Formule 1 et suscité l'intérêt d'autres candidats potentiels."