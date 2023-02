Red Bull doit continuer à gagner dans l'héritage de Mateschitz - Marko

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Février 2023 14:17

Le Dr Helmut Marko souhaite que Red Bull défende ses titres en Formule 1 cette année, suivant "l'esprit" de Dietrich Mateschitz, fondateur de la boisson énergétique, décédé en octobre dernier.

La firme autrichienne présentera sa nouvelle monoplace ce vendredi à New York. La RB19 sera attendue au tournant après la réussite et l’ultra-domination de sa grande sœur la RB18. La saison 2022 fut pleine de succès pour Red Bull qui décrocha son premier titre des constructeurs depuis 2013. Max Verstappen, champion du monde en titre n’a pas failli et est allé décrocher une seconde couronne mondiale.

Hamilton a lui aussi fait sa rentrée en F1Lire plus

Cependant, un triste événement est venu assombrir la saison de la firme au taureau. En effet, la marque autrichienne a perdu en octobre 2022 son fondateur, Dietrich Mateschitz. Helmut Marko, considéré comme le bras droit de l’Autrichien dans les affaires de Red Bull en F1 a été très affecté par son départ. Cependant, il souhaite que Red Bull règne une nouvelle fois sur la F1 en 2023, afin de rendre hommage à son fondateur.

"Il me manque beaucoup. Nous voulons maintenant nous appuyer sur les succès de 2022, en continuant à diriger l'équipe dans l'héritage de Dietrich et en défendant le Championnat du monde avec son esprit."

Depuis le décès de Mateschitz, Marko admet qu'il doit désormais "prendre seul des décisions".

"Je n'ai plus cette possibilité d'échanger des idées au même niveau", a-t-il ajouté. Selon lui, Mateschitz n'était "jamais destructeur" mais "toujours prévoyant et optimiste".