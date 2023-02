Berger espère qu'Audi changera l'état d'esprit de Sauber

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Février 2023 12:27

Selon Gerhard Berger, Audi doit faire en sorte que la culture du sport de haut niveau prévale chez Sauber. L'Autrichien connaît bien Sauber et souligne que sans ces changements, Audi-Sauber aura du mal à gagner en Formule 1.

Grâce à l’arrivée d’Audi aux côtés de Sauber, la firme suisse va peut-être se mettre à rêver de podiums et de victoires en F1. Victorieuse en rallyes ainsi qu’en endurance, Audi arrivera en F1 en 2016 avec comme objectifs de remporter des courses et des titres. Cela nécessitera non seulement d’investir dans de meilleures infrastructures, mais aussi de faire changer les mentalités au sein de l'équipe.

La culture Sauber en F1

Lors d'un entretien avec Auto Motor und Sport, l'Autrichien a mis le doigt sur un point sensible. Berger était le directeur sportif de BMW au début des années 2000 et a collaboré en F1 avec Sauber.

"Ils n'avaient pas constamment cet esprit d'ingénierie et l'esprit BMW. Ils ont conservé la culture Sauber. Je ne veux pas dire que ce n'était pas bon. Mais pas assez pour gagner un championnat du monde", a déclaré l'ancien pilote de Formule 1.

Un dauphin dans un aquarium à requins

Peter Sauber a fondé l’écurie en 1993 et Berger se souvient de cette époque. "J'ai toujours apprécié [Peter] Sauber. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il était un dauphin dans un aquarium à requins", observe-t-il. Même pendant la période où BMW était le partenaire de l'équipe, celle-ci n'a pas réussi à remporter un titre mondial. Expliquant cela, Berger sourit : " Je pense qu'il aurait fallu plus de requins [chez BMW-Sauber]. "

Si l’on prend en compte l’entité Sauber ainsi que ses associations avec BMW et Alfa Romeo, la firme suisse n’a remporté, en 654 Grand Prix, qu’une seule victoire en course. Robert Kubica était allé décrocher une formidable victoire au Canada, un an après son terrible accident sur le circuit Gilles Villeneuve.