Présentation de la Red Bull : Date, heure et comment regarder en direct

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Février 2023 11:10

Ce vendredi, Red Bull lèvera le voile sur sa nouvelle machine à gagner, la RB19. L’écurie autrichienne, championne du monde des constructeurs en titre, tentera de conserver sa couronne en 2023.

Red Bull présentera demain sa monoplace à New York. La firme autrichienne sera observée de près en 2023 et espère pouvoir fournir une F1 qui permettra à Max Verstappen de remporter un troisième titre pilote d’affilé, ou le premier sacre mondial de Sergio Pérez.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'équipe autrichienne a révélé très peu de choses sur ce lancement. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il aura lieu à New York et qu'il débutera à 15 heures, heure française.

Le spectacle pourra être suivi en direct et gratuitement via Red Bull TV, le service de streaming de Red Bull Racing. Il vous suffit de télécharger l'application.

Nous savons également que Max Verstappen, Sergio Pérez et le patron de l'équipe Christian Horner seront présents et s'adresseront à la presse après le lancement. Tout le reste sera une surprise !

Lancement de la voiture Red Bull et annonce d’un partenariat avec Ford ?

Nous ne savons pas encore si Red Bull Racing présentera demain la véritable RB19, ou seulement la nouvelle livrée comme l'a fait Haas.

Si les choses se déroulent comme les années précédentes, la deuxième hypothèse est la plus probable. Cependant, les yeux sont surtout tournés vers d'autres grandes nouvelles potentielles. On pense de plus en plus que Red Bull Racing annoncera un partenariat avec Ford lors de la présentation de la RB19. Ford pourrait alors devenir le nouveau partenaire moteur de la firme autrichienne à partir de 2026.

Andrian Newey réussira-t-il à concevoir une monoplace aussi compétitive que la RB18 ? Pour rappel cette Formule 1 la monoplace la plus victorieuse de l’histoire de la firme autrichienne (17 victoires, 28 podiums, 8 pole positions, 77,3 % de victoire en 2022)