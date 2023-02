Mercedes - Pas d'essais en F1 prévus pour Schumacher en février

Mercedes ne prévoit pas pour l'instant de permettre à Mick Schumacher de participer à des séances d'essais au volant de sa Formule 1.

Cette semaine, l'ancien pilote Haas a eu droit de mouler son baquet non seulement au siège de Mercedes à Brackley, mais aussi dans le cockpit d'une McLaren. En effet, les deux écuries se sont une nouvelle fois entendues pour partager le même pilote de réserve.

"McLaren pourra faire appel à Mick en tant que pilote de réserve pendant la saison 2023 de F1 dans le cadre de notre arrangement avec Mercedes", a confirmé l'équipe basée à Woking.

"Bienvenue dans la famille, Mick."

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. 👊🧡 pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ