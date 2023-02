MotoGp et courses Sprint - Le programme de la saison 2023

Thibaud Comparot

Mercredi 1 Février 2023 19:21

Le championnat MotoGP donne une image de son nouveau format avec les courses Sprint

C’est une petite révolution qu’entame cette année Le MotoGP. En effet, à l’image de la Formule 1, la discipline va intégrer dans son calendrier des week-ends de Grand Prix comportant bien évidemment une course le dimanche, mais une course Sprint le samedi.

La prochaine saison de MotoGp sera un vrai marathon, en effet le calendrier de la saison 2023 sera le plus long de l’histoire de la discipline. Si les pilotes disputeront plus de courses la saison prochaine, le principal changement réside dans l’apparition des courses Sprint sur l’ensemble des événements de l’année. L’objectif recherché est "d’injecter encore plus d'adrénaline dans l'action sur piste le samedi", promet le promoteur du championnat.

Le principal défi a été de pouvoir intégrer ce nouveau format Sprint, sans bouleverser l’organisation des événements annexes. En effet, un week-end de course ne se limite pas au MotoGp, il comporte aussi les autres championnats de catégories inférieures comme le Moto2, le Moto3 et le championnat électrique Moto E.

La course Sprint, nouvelle attraction de la saison

La journée du vendredi, dédiée aux essais, comportera deux séances pour les MotoGP. La première séance débutera à 10H45 (heure du pays de l’événement) et durera 45 minutes. La seconde débutera à 15H00 et s’étalera sur une heure pleine. Les temps combinés de P1 et P2 déterminant les entrées directes en Q1 et Q2 des qualifications MotoGP.

La journée du samedi, la nouvelle attraction du MotoGP en 2023 proposera une séance d’essais libres de trente minutes avant que les pilotes ne se lancent à la poursuite du chrono lors des qualifications. Cette séance de qualification débutera à 10H50 avant que la Q2 ne désigne la grille à 11h15.

C’est le samedi après-midi que le nouveau format Sprint prendra toute son importance. Une véritable course, version condensée, verra les pilotes s’affronter pour la première fois du week-end. Au passage du drapeau à damier, des points attribués seront attribués aux pilotes, selon un barème proche de 50% des points d’une course complète.

Le Grand Prix du dimanche restera l’événement phare du MotoGp

Le départ de la course Sprint en MotoGP sera donné à 15 heures et sera un vrai spectacle pour les fans. Le podium de cette course se tiendra "à un endroit différent, modifiable en fonction du Grand Prix, afin de rapprocher les célébrations des fans." S’en suivra à 16H15 une conférence de presse accueillant les trois premiers de la course Sprint, le poleman et enfin le leader du championnat.

Cependant, cette course Sprint n’a pas vocation à faire de l’ombre à l’événement phare du week-end, le Grand Prix du dimanche. La séance de Warm-up d’une durée de 10 minutes se tiendra à 9H45, s’en suivra les courses de Moto2 et de Moto3. Le clou du spectacle reste et restera le Grand Prix dont le départ sera donné à 14H00, heure locale.

La saison MotoGP 2023 débutera au Portugal, le week-end du 26 mars, sur le tracé aux airs de montagnes russes de Portimao.