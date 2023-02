Schumacher sera également pilote de réserve chez McLaren en 2023

Mick Schumacher complétera son rôle de pilote de réserve chez Mercedes avec la même fonction chez McLaren.

Comme par le passé, les Flèches d'argent partageront leur pilote de réserve avec l'écurie de Woking. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la relation établie entre Mercedes et la McLaren.

Mick Schumacher a remplacé Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries en tant que pilote de réserve chez Mercedes après que le Belge soit passé chez Aston Martin et que le Néerlandais a rejoint AlphaTauri en tant que pilote titulaire.

L'Allemand avait quitté, ou avait plutôt été remercié par Haas à la fin de l'année dernière. Il avait alors été remplacé par Nico Hülkenberg.

Un tweet de l'équipe britannique déclare : "McLaren pourra faire appel à Mick Schumacher en tant que pilote de réserve pendant la saison 2023 de la F1 conformément à notre arrangement avec Mercedes."

"Bienvenue dans la famille, Mick."

Avant d'ajouter : "La boucle est bouclée. Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren, a travaillé en étroite collaboration avec le père de Mick, le légendaire Michael Schumacher, en tant qu'ingénieur de performance chez Ferrari."

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. 👊🧡 pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ