Brown - "Je suis sûr que Lando sait qu'il peut battre George"

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a laissé entendre que Lando Norris peut battre George Russell dans un affrontement direct.

Le pilote britannique a de nouveau brillé la saison dernière, malgré les difficultés rencontrées par l'écurie de Woking en début de saison.

Bien que McLaren soit tombé derrière Alpine, à la cinquième place du classement des constructeurs la saison dernière, Norris a terminé devant Esteban Ocon et Fernando Alonso au classement des pilotes.

Le jeune britannique a également été le seul pilote non Red Bull, Ferrari ou Mercedes à monter sur un podium en terminant troisième à Imola.

McLaren s'est fixé pour objectif de devenir un prétendant à la victoire et au titre à partir de 2025. Une fois les grands travaux d'infrastructure achevés dans son centre technologique. Norris est pleinement conscient que c'est lui qui dirigera l'équipe avec, à ses côtés, Oscar Piastri, la recrue de 2023.

"Lando est un pilote franchisé", a déclaré Brown à ESPN.

"Lando est l'un de ces gars qui, si on mettait tout le monde dans un buggy de terre et qu'on mettait tous les pilotes de F1 dans une course, il serait en tête parce qu'il a ce genre de talent naturel."

"C'est une vraie star et il nous pousse à aller de l'avant."

Russell est arrivé en 2022 chez Mercedes, huit fois championne du monde des constructeurs et a conclu sa première au sein des Flèches d'argent en remportant sa première victoire au Grand Prix de São Paulo.

"Lando veut gagner des courses, je suis sûr qu'il sait qu'il peut battre George, 'il l'a déjà fait...", a ajouté Brown.

"Il s'inquiète que les gens avec qui il a couru ne gagnent pas trop de courses avant qu'il ne commence à gagner les siennes", a conclu le PDG de la firme anglaise.