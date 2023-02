Daniil Kvyat se reconvertit en Endurance

Thibaud Comparot

Mercredi 1 Février 2023 13:59

L'ancien pilote Red Bull Racing Daniil Kvyat rejoint le FIA WEC pour disputer la saison LMP2 avec PREMA Racing.

Daniil Kvyat va faire son retour à la compétition en 2023 en disputant le championnat du monde d'Endurance FIA WEC avec l'équipe italienne PREMA Racing. Arrivé en Formule 1 en 2014, le pilote russe a quitté la discipline en 2020 après six ans passés dans des équipes du groupe Red Bull et un total de 110 départs. Avec trois podiums à son palmarès et 202 points marqués, son meilleur classement au championnat reste sa septième place lors de sa deuxième année. On l'a peu vu sur les circuits depuis, à l'exception de trois apparitions en NASCAR Cup Series l'année dernière.

En 2023, Daniil Kvyat fera équipe avec Mirko Bortolotti et Doriane Pin dans l'équipage #63 de Prema. L'équipe italienne double ses effectifs en LMP2 pour aligner deux Oreca à moteur Gibson à l'occasion d'une saison très attendue, marquée notamment par le centenaire des 24 Heures du Mans. La voiture #9 sera, elle, pilotée par Juan Manuel Correa, Filip Ugran et Bent Viscaal.

"C'est une étape très excitante de ma carrière de rejoindre PREMA et de participer ensemble au championnat du monde d'endurance de la FIA", déclare Daniil Kvyat. "L'équipe est très connue pour ses succès précédents, et elle cherche maintenant à conquérir également le monde de l'Endurance. Je suis très enthousiaste à l'idée d'en faire partie et je suis très motivé pour donner le meilleur de moi-même afin d'essayer de nous placer dans les premières places."

La saison de WEC débutera à Sebring, avec le Prologue de deux jours puis les 1000 Miles de Sebring le 17 mars.