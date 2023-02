Thibaud Comparot

Mercredi 1 Février 2023 11:52

Fred Vasseur va débuter la saison 2023 de Formule 1 à la tête de la Scuderia Ferrari. Cependant, le français a déjà connu plusieurs écuries dans sa carrière en F1.

L’ancien directeur d’Alfa Romeo a rejoint Ferrari après la démission de Mattia Binotto, ancien directeur de la Scuderia Ferrari. L’Italien a quitté les rouges après de nombreuses années au sein de l’usine de Maranello. Son départ a été précipité après que l’écurie a saboté ses chances de titres, la faute a de trop nombreuses erreurs de pilotage, errements stratégiques et soucis mécaniques. Décrochée aux championnats, Ferrari et Leclerc n’ont pu qu’assister, impuissant, à la fuite en avant de Red Bull et de Max Verstappen.

Le nom "McRae" va faire son retour sur les rallyes d’EuropeLire plus

Pour la saison 2023, la Scuderia Ferrari a fait le choix de placer Frédéric Vasseur à la tête de l’écurie. L’objectif pour le français sera de faire gagner des titres à Ferrari, alors que la dernière couronne mondiale remportée par la firme italienne remonte à la saison 2008. Le directeur français navigue au sein des paddocks de F1 depuis de nombreuses années et pourra s’appuyer son expérience pour mener Ferrari à ses objectifs.

Fort d’une carrière fructueuse dans les catégories inférieures à la F1, le natif de Draveil a été nommé directeur de la compétition chez Renault F1 en 2016. Après un an au sein de l’écurie française, Vasseur prend la direction de Sauber en remplacement de Monisha Kaltenborn.

Interrogé sur les différences entre les installations de la Scuderia Ferrari et celles des entités qu’il a connu par le passé, Vasseur a tenté la comparaison.

"C'est sûr que tout est un peu plus grand, tout est un peu plus moderne, mais vous pouvez sentir la même atmosphère au final parce que c'est une équipe de course," a-t-il ajouté

"L'atmosphère qui régnait à Enstone, chez Sauber ou chez Ferrari, je dirais que ce n'est pas complètement différent - cette motivation est la même et la nature de mon travail est exactement la même, je dois juste leur apporter tout le soutien nécessaire pour qu'ils fassent leur travail dans les meilleures conditions."

Ferrari dispose d’un bon simulateur à Maranello

"Quand j'ai rejoint [Sauber], c'était un peu différent parce que je connaissais l'installation et l'usine par le passé, et de par la relation que nous avons eue au cours des cinq ou six dernières années que ce n'était pas complètement inconnu pour moi", a expliqué Vasseur.

Vettel doit "se trouver" avant de devenir patron d'une écurie de F1 - MarkoLire plus

"Si vous voulez parler du simulateur, par exemple, Ferrari est en bien meilleure forme que Sauber - dans tous les domaines, je pense qu'ils sont un peu plus avancés."

"Mais il est difficile de dire : 'OK, il est clair comme de l'eau de roche que l'écart [de performance] vient de là'", a conclu celui qui s'installera sur le mur des stands de Ferrari en 2023.