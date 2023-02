Montoya propose une troisième voiture par écurie de F1

Thibaud Comparot

Mercredi 1 Février 2023 12:54

Plutôt que d'avoir davantage d'écuries sur la grille de départ, Juan Pablo Montoya verrait bien les structures actuelles engager à l'occasion une troisième monoplace.

Y aura-t-il bientôt de nouvelles équipes en Formule 1 ? C'est bien possible, la Formule 1 ayant indiqué son intention de lancer un appel à candidatures, alors que plusieurs entités ont déjà présenté leur projet de rejoindre la catégorie reine du sport automobile. C'est notamment le cas d'Andretti, dans le cadre d'un partenariat avec General Motors via sa marque Cadillac.

Juan Pablo Montoya, lui, n'est pas favorable à l'expansion de la grille, estimant qu'une telle manœuvre réduirait l'exposition et les bénéfices des teams actuels. En revanche, il serait favorable à l'engagement d'une troisième monoplace sur certains Grands Prix, notamment en faveur des jeunes loups.

"Je pense que vous pourriez obliger les équipes à utiliser une troisième voiture sur la moitié des courses", déclare Montoya à Motorsport.com. "Ou vous calculez [de manière à] faire courir 22 voitures chaque semaine. Vous calculez donc qu'une équipe doit courir, je ne sais pas, deux courses par an avec un jeune pilote. Vous nommez le pilote au début de l'année et ce jeune doit courir deux courses par an. Et puis vous donnez aux jeunes la chance de se développer, de vivre des courses et d'apprendre."

D'après l'auteur de sept victoires en Grand Prix, une telle mesure aurait un impact minime sur les coûts et créerait une nouvelle dimension stratégique pour les équipes. "Elles ont déjà le châssis. Elles ont déjà tout. Le coût supplémentaire pour faire courir une voiture de plus sur deux courses ne va ruiner personne."

"Et vous pouvez dire que vous le ferez peut-être après les cinq premières courses, quand tout le monde est encore en train de construire [des pièces pour] les nouvelles voitures et est en retard [avec la production] et à la limite [en matière de pièces de rechange]. Vous pouvez commencer autour de Barcelone, par exemple. Rendez cela obligatoire : 'vous devez engager une troisième voiture deux ou trois fois par an et donner l'opportunité à un jeune'."

"Et si vous avez une très bonne voiture, vous pouvez choisir une stratégie où vous pouvez prendre des points à quelqu'un, parce que c'est une bonne piste pour vous. Si vous allez à Monza et disons que Ferrari est la voiture qui est rapide à Monza, alors vous apportez une troisième voiture à Monza et vous donnez à un jeune l'occasion de courir. Soit ça, soit donner plus de temps en essais libres aux jeunes. [...] Vous faites : 'OK, sur huit courses, un pilote [titulaire] ne disputera pas les Essais Libres 1'. Donc pas deux courses mais huit [séances d'essais]."