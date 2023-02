Le nom "McRae" va faire son retour sur les rallyes d’Europe

Thibaud Comparot

Mercredi 1 Février 2023 10:51

Max McRae, fils d'Alister, petit-fils de Jimmy et neveu de Colin McRae, va faire ses débuts dans la catégorie junior du Championnat d’Europe des Rallye en 2023.

La 10e saison du Junior ERC va se dérouler sur six épreuves, et débutera par le 79e Orlen Rallye de Pologne, du 19 au 21 mai.

"Le Junior ERC est une étape parfaite pour moi", a déclaré Max McRae. "Faire de la compétition en Australie a été formidable ces deux dernières années, mais je sais que je dois passer à l'action et me diriger vers l'Europe, et c'est le but de cette saison."

"En discutant avec des personnes comme Iain [Campbell, Manager du Championnat Européen des Rallyes], le potentiel de progression de carrière du Junior ERC est vraiment clair et c'est ce que je regarde maintenant. Il y a des événements incroyables au calendrier - des événements qui offrent une grande diversité dans la nature des routes, des étapes super rapides de Pologne et de Lettonie aux manches asphalte de Rome et de Zlín. Et, bien sûr, il y a le tout nouveau Royal Rally of Scandinavia en Suède."

En plus d'acquérir de l'expérience sur six épreuves qu'il ne connaît pas, McRae, 18 ans, sera en lice pour le prix du Championnat Junior WRC 2024 de la FIA. Ce dernier est décerné au champion Junior ERC 2023 et confirme le rôle du Junior ERC dans le développement de jeunes pilotes talentueux vers le plus haut niveau de la discipline.

"Je dois remercier tous mes partenaires et sponsors qui rendent le Junior ERC possible cette année", a déclaré McRae. "Et la chance de découvrir de nouvelles épreuves à travers l'Europe est vraiment importante pour moi et mon développement - mais la vraie carotte est le prix du Junior WRC pour la saison prochaine. C'est définitivement ce que nous visons cette année."

Calendrier du Championnat Junior ERC de la FIA 2023 :

1 : 79e Orlen Rally Pologne (terre, 19 - 21 mai) 2 : Tet Rally Liepāja, Lettonie (terre, 16 - 18 juin) 3 : Royal Rally of Scandinavia, Suède (terre, 6 - 8 juillet) 4 : Rally di Roma Capitale, Italie (asphalte, 28 - 30 juillet) 5 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte, 18 - 20 août) 6 : Rallye de Hongrie (asphalte, 6 - 8 octobre)