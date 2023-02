Vettel doit "se trouver" avant de devenir patron d'une écurie de F1 - Marko

Thibaud Comparot

Mercredi 1 Février 2023 09:52

Selon Helmut Marko, Sebastian Vettel doit "d’abord se trouver lui-même" avant de pouvoir penser à un possible retour en Formule 1, chez Red Bull, dans un rôle de manager.

Helmut Marko, le conseiller de Red Bull qui a amené "Baby Schumi" à ses quatre titres de champion du monde de F1, a récemment déclaré qu'il attendait que les vacances d'hiver de Vettel, 35 ans, se terminent avant de lui proposer l'idée d'un rôle de direction d'équipe.

"Je pense qu'il doit d'abord se trouver lui-même et voir ce qu'il veut exactement", a déclaré Marko à ntv.

"S'il devait avoir un poste de manager, cela impliquerait autant d'efforts et de voyages qu'il en fait déjà", a ajouté l'homme de 79 ans.

Marko a rappelé que l’éventuel retour de Vettel au sein de la firme autrichienne ne consisterait pas en un rôle d’ambassadeur, comme aujourd’hui le cas pour Daniel Ricciardo, son ancien coéquipier chez Red Bull.

"Ce n'est pas une question de la solidarité", a déclaré l'Autrichien, justifiant son intérêt pour Vettel, "mais parce que nous savons comment il travaille. D'après les leçons que nous avons tirées de ce que Sebastian Vettel peut accomplir, nous savons que c'est un jeune homme ouvert d'esprit et intelligent", a conclu le conseiller autrichien.

Sebastian Vettel avait fait ses premiers pas en F1 avec BMW Sauber à l’occasion du Grand Prix des États-Unis de 2007. À Indianapolis, le tout jeune pilote allemand avait créé la sensation en décrochant la huitième place, lui permettant de marquer son premier point en Formule 1. Il était alors devenu à 19 ans, 11 mois et 14 jours, le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à inscrire un point. Son record a été battu en 2015 par un certain Max Verstappen. Sebastian Vettel a, quatre Grand Prix plus tard, été titularisé chez toro Rosso à la place du pilote américain Scott Speed.

De là est née une formidable histoire entre le giron Red Bull et le pilote allemand. Il sera le premier pilote à faire gagner Toro Rosso à l’occasion du Grand Prix d’Italie 2008, mais aussi le premier à faire gagner Red Bull la saison suivante en Chine. Par la suite, Sebastian Vettel et Red Bull ont remporté quatre titres pilotes et quatre titres constructeurs entre 2010 et 2013. Si le pilote quadruple champion du monde a par la suite roulé pour Ferrari et Aston Martin, sa carrière reste intimement liée avec la firme au taureau rouge.