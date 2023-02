30 chevaux de plus sur le moteur Ferrari ? "Juste une blague" selon Vasseur

Thibaud Comparot

Fred Vasseur, le directeur de la Scuderia Ferrari, a qualifié de "plaisanterie" les rumeurs selon lesquelles le moteur développé à Maranello aurait gagné 30 chevaux.

Le Français a pris ses fonctions à Maranello le 9 janvier dernier et a pour mission de conduire Ferrari vers son premier titre en F1. L'équipe a remporté le championnat des constructeurs pour la dernière fois en 2008.

Mais Frédéric Vasseur va devoir remédier aux nombreux problèmes qui ont plombé le championnat de l'écurie italienne en 2022. Ces erreurs stratégiques et ces problèmes de fiabilité ont permis à Red Bull de remporter le championnat des pilotes et celui des constructeurs avec une marge confortable.

Des points cruciaux ont été perdus en Espagne et en Azerbaïdjan à cause de la défaillance du moteur de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Ce dernier a même vu son moteur partir en fumée, puis dans les flammes, lors du Grand Prix d'Autriche.

Mais alors que des améliorations sont attendues sur ce terrain, certaines rumeurs font état d'un gain de puissance conséquent pour la Scuderia, un gain de l'ordre de 30 ch.

Contestant ces affirmations, Vasseur a déclaré : "Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais c'est juste une blague."

"Nous avons fait des progrès, mais c'est une question de fiabilité."

"La performance du moteur l'année dernière n'était pas du tout un problème. Le problème était la fiabilité et le premier objectif est d'y remédier."

Les problèmes ne concernent pas que Ferrari

"Jusqu'à présent, ça semble correct, mais la réalité de la piste est un aspect différent," ajoute Vasseur.

"Il y a eu quelques problèmes dont l'équipe a souffert et ce n'est pas seulement vrai pour Ferrari."

"En termes de fiabilité, cela venait des rebonds, des vibrations et tout le monde aura une bien meilleure idée à Bahreïn dans quelques semaines", a conclu le directeur de la firme de Maranello.