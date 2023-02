Les pilotes français ont brillé aux 24 Heures de Daytona

Thibaud Comparot

Le week-end dernier, Simon Pagenaud a remporté pour la deuxième fois d’affilé les 24 Heures de Dayton. Accompagné de Tom Blomqvist, Colin Braun d’Helio Castroneves dans l’Acura ARX-06 de Meyer Shank Racing (MSR), le français a devancé un autre pilote tricolore, Sebastien Bourdais, troisième avec la Cadillac.

Simon Pagenaud, champion d’IndyCar en 2016 et vainqueur des 500 Milles d’Indianapolis en 2019, a ajouté le week-end dernier une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien garni. Le natif de Montmorillon engagé sur l’Acura numéro 60 a de nouveau remporté les 24 heures de Daytona, un deuxième succès consécutif.

L’équipage du Meyer Shank Racing a terminé la course avec un peu plus de quatre secondes d’avance sur l’autre Acura du Wayne Taylor Racing et moins de dix secondes sur la Cadillac emmenée par Sébastien Bourdais, Renger Van der Zande et Scott Dixon.

"Quelle course ! Je suis tellement fier de faire partie de cette équipe. MSR a fait un super boulot, l’Acura était très rapide. Évidemment, je suis très satisfait de remporter la victoire pour la 2e année consécutive avec Helio (Castroneves), Tom (Blomqvist) et Colin (Braun). On avait un équipage de folie."

"La course s’est globalement très bien passée. On avait la voiture la plus performante, donc l’objectif c’était de prendre la tête. Malgré cela, on a réussi à économiser les pneus et l’énergie de la voiture avec le système hybride, pour accélérer quand on en avait besoin et rallonger nos relais. Ce fut notre stratégie : on a essayé de faire des relais plus longs pour pouvoir avoir un avantage par rapport à la concurrence en fin de course, un petit peu comme l’année passée, et cela a fonctionné."

"Personnellement, je me suis senti très à l’aise au volant. Cette Acura me convient à merveille et je me suis fait plaisir au volant. J’ai fait un long relais juste avant de donner la voiture à Tom, vers la fin de course, où j’ai eu une belle bataille avec Sébastien Bourdais. Cela fait plaisir d’avoir deux Français qui se battent aux avant-postes", a conclu le pilote tricolore.

Romain Grosjean termine sa première course de 24 heures

L’ancien pilote de Formule 1 était engagé dans la catégorie GT à bord de la Lamborghini Huracan GT3 du Iron Lynx Racing. Le pilote français et ses coéquipiers, Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli et Jordan Pepper ont malheureusement échoué au pied du podium dans leur catégorie.

"P4 pour nous à Daytona ! Nous avons poussé fort, nous avons eu une super stratégie et d’excellents pitstops. Super travail de mes coéquipiers et de toute l’équipe Iron Lynx. Cap désormais sur Sebring, toujours avec Lamborghini Squadra Corse", a déclaré celui qui devrait bientôt rouler avec le taureau italien en LMDh

Dans les coulisses de Daytona avec Romain Grosjean

