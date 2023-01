Haas veut poursuivre sur "la base des performances de 2022"

Thibaud Comparot

Mardi 31 Janvier 2023 16:02

Haas F1 Team a révélé ses ambitions pour la saison à venir après avoir présenté la livrée de la VF-23.

Haas a connu un regain de performance l'année dernière en tirant le meilleur parti des nouvelles réglementations et en mettant fin à certains de ses vieux démons.

Au cours de la saison, Kevin Magnussen a obtenu une mémorable cinquième place pour son retour en F1 à Bahreïn et a également décroché la première pole position de l'histoire de l'équipe dans des conditions extrêmes lors du Grand Prix de São Paulo.

Tout ceci intervient une année blanche pour Haas. L'écurie américaine n'avait pas récolté le moindre point lors de la saison 2021.

"Nous entamons une nouvelle saison, portés par les excellentes performances de l'équipe l'an dernier et le retour à des résultats qui rapportent des points", a déclaré le propriétaire de l'équipe, Gene Haas.

"L'objectif pour la saison 2023 est naturellement de faire cela plus régulièrement. Avec Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, je suis convaincu que nous disposons d'un duo de pilotes expérimentés et plus que capables d'apporter ces points le dimanche."

Un look moderne pour une nouvelle ère

Haas a été la première équipe à révéler son nouveau look via une présentation en ligne ce mardi.

C'est un duo de pilotes remanié composé de Kevin Magnussen et de Nico Hülkenberg, qui va entamer cette saison 2023. Le directeur de l'équipe, Günther Steiner, partage la confiance du propriétaire de l'équipe dans la capacité de l'écurie à s'appuyer sur les résultats de 2022.

"Je partage évidemment l'enthousiasme de tout le monde autour de la présentation de la livrée, notamment parce qu'il s'agit d'un checkpoint dans le calendrier de pré-saison qui signifie que nous sommes encore plus proches de faire la chose que nous voulons réellement faire : la course", a déclaré Steiner.

"J'aime la livrée. Il s'agit sans aucun doute d'un look plus élégant et plus moderne, qui convient parfaitement à l'entrée dans une nouvelle ère avec MoneyGram comme sponsor principal."

"C'est une période passionnante de l'année pour la Formule 1 et c'est formidable que nous soyons les premiers à présenter notre livrée, mais notre attention se concentre sur la mise en piste de la VF-23 et la préparation de la saison à venir."

"Nous avons vraiment quelque chose à construire sur la base des performances de l'année dernière. Toute l'organisation a travaillé dur pour arriver à ce point et évidemment, avec Kevin et Nico, nous avons deux talents qui ont prouvé qu'ils pouvaient marquer des points derrière le volant. Je suis impatient de commencer", a conclu le directeur de l'écurie américaine.