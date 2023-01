De la Rosa - "C'est le deuxième âge d'or des espagnols en F1"

Thibaud Comparot

Fernando Alonso reste le seul pilote espagnol à n’avoir jamais remporté le Championnat du monde des pilotes de Formule 1. Le Natif d'Oviedo avait fait plier Michael Schumacher et la Scuderia Ferrari en 2005 et 2006 avec Renault.

Le vétéran vient de rejoindre Aston Martin en provenance d'Alpine, tandis que Carlos Sainz est resté chez Ferrari. Il espère que la déclaration du nouveau patron Fred Vasseur, selon laquelle Charles Leclerc et lui seront traités sur un pied d'égalité, lui permettra de se battre régulièrement aux avant-postes cette année.

Les victoires et les podiums seront peut-être plus difficiles à obtenir pour Alonso, mais les surprises sont toujours possibles et, selon l'ancien pilote espagnol de Formule 1 et actuel expert de DAZN Pedro de la Rosa, cette année marque le début d'une deuxième période de gloire pour les pilotes espagnols en Formule 1.

Bien que le triomphe d'Alonso représente l'apogée, Pedro de la Rosa estime que le fait d'avoir deux pilotes capables de se battre pour des podiums et des victoires sur la grille de départ est une aubaine pour les supporters espagnols.

"Avoir un pilote en Formule 1 est incroyable", a-t-il déclaré. "En avoir un qui gagne et qui fait des podiums est incroyable. Mais nous en avons deux !"

"J'ai passé de nombreuses années à commenter des courses sans Espagnols et il n'y a rien de plus triste que cela. Maintenant, j'ai le luxe de commenter des courses avec deux pilotes espagnols extraordinaires qui se battent pour des pole positions, des podiums et des victoires. C'est incroyable."

"Profitons-en, je ne veux pas que nous regardions cette époque dans cinq ans et que nous disions : Vous vous souvenez quand nous avions deux pilotes ? C'était une grande époque !"

"Nous ne sommes pas champions du monde, mais nous devons profiter de ce moment, il est spectaculaire", a poursuivi De la Rosa. " C'est un deuxième âge d'or du sport automobile espagnol en F1. Les gens pensent qu'il est impossible de revivre 2005 et 2006, mais nous le vivons en ce moment. Même si certaines personnes ne s'en rendent pas compte", a conclu l'ancien pilote de F1.