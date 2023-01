Malgré un meilleur budget, Haas va continuer à acheter des pièces

Thibaud Comparot

En 2023, Haas conserve son approche en achetant le plus de pièces autorisées par le règlement, même si les finances de l'équipe américaine se portent mieux.

Haas pourra compter sur un nouveau sponsor titre cette saison, avec la signature d'un accord avec MoneyGram. L'argent apporté par l'entreprise de transfert de fonds doit permettre à l'écurie de s'approcher de la limite du plafond budgétaire, une première, et donc d'améliorer les performances sur la piste.

En outre, ce budget en hausse pourrait aider Haas à s'affranchir de son mode de fonctionnement actuel dans lequel l'équipe achète le plus de pièces possible à une autre équipe, à savoir Ferrari. Néanmoins, le directeur Günther Steiner a révélé que les plans de Haas ne changeraient pas pour l'avenir.

"Nous voulons investir l'argent dans la voiture", a-t-il expliqué dans un entretien avec Motorsport.com. "En ce moment, tout ce que nous avons, nous l'investissons dans la voiture. Nous ne voulons rien faire d'autre pour le moment. Nous voulons stabiliser notre système et nous assurer que nous utilisons tout pour que la voiture aille vite, rien d'autre."

"Nous ne nous concentrons pas sur d'autres choses [en nous disant] 'Oh, nous voulons faire ça nous-mêmes', non. Stabilisons la manière dont nous procédons aujourd'hui et si nous voulons changer quelque chose, faisons-le plus tard parce que, sinon, si nous essayons d'en faire trop, nous allons nous casser la figure. Pour l'instant, nous nous en tenons au modèle, nous en tirons le meilleur parti. Si nous pouvons trouver des économies ou de meilleurs investissements dans le cadre du plafond budgétaire en concevant certaines pièces nous-mêmes, alors nous le ferons plus tard. Mais pas tout de suite."

En outre, l'arrivée de MoneyGram chez Haas tombe à pic, après des saisons difficiles entre 2020 et 2021 et des ruptures de contrat prématurées avec ses anciens sponsors, Rich Energy et Uralkali.

"Je dirais que nous n'avons jamais été dans une mauvaise position", a pourtant estimé Steiner. "L'année 2020 n'a pas été facile en raison de la pandémie qui a éclaté mais je pense que [l'arrivée de MoneyGram] nous met dans une très bonne position."

L'Italien s'est également réjoui du fait que Haas puisse enfin flirter avec la limite du plafond budgétaire et rivaliser avec d'autres équipes du milieu de grille en matière de finances. "Quand nous sommes arrivés en 2016, il n'y avait pas de plafond budgétaire, donc nous étions beaucoup plus inférieurs aux autres équipes, même si nous étions dans une bonne situation financière. Maintenant, par rapport aux autres, nous sommes aussi, sur le plan financier, très compétitifs. Pas compétitifs, nous sommes à égalité", a-t-il conclu.